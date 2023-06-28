 

В WhatsApp на iPhone добавлена функция временного редактирования

28.06.2023, 12:00, Разное
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Пользователи мессенджера WhatsApp для iOS 23.12.76 теперь могут редактировать отправленные сообщения. Об этом рассказал портал WABetaInfo.

“У пользователя есть 15 минут после отправки сообщения, чтобы отредактировать его. Чтобы это сделать, необходимо выбрать “Редактировать”. Старая функция, которая позволяла привязать к вызову WhatsApp в приложении “Календарь”, указана рядом с описанием новой. Количество правок не ограничено, несмотря на то, что мессенджер позволяет редактировать сообщение только в течение 15 минут после его отправки. После внесения изменений собеседник может увидеть надпись “Изменено”, но не историю исправлений или исходное сообщение.

Следует обратить внимание, что сообщение можно редактировать только с того же устройства, с которого оно было первоначально отправлено.


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