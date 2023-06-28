 

Двадцать полицейских ранены во время беспорядков во Франции

28.06.2023, 12:00, Разное
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В результате вчерашних столкновений во Франции были ранены 20 полицейских. Об этом 28 июня рассказал телеканал BFMTV.

Ночью беспорядки распространились из Нантерра на ряд другух городов. В сообщении говорится, что сотрудники правоохранительных органов пострадали лишь незначительно. Протестующими было уничтожено около 25 автомобилей и подожжены административные здания. Двадцать четыре человека были арестованы. Полицейский, стрелявший в подростка, также был арестован.

Утром 26 июня в Нантере (к западу от Парижа) вспыхнули беспорядки после того, как полицейские убили подростка 17 лет. Полиция заявила, что он отказался подчиниться требованиям стражей порядка.


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