Мнение: О реально происходящем в России… А ведь это — и есть настоящий π-ц?



Фото © Сергей Гунеев, РИА «Новости»

Сейчас разгоняется наратив, что #Россия стояла буквально на краю пропасти, но благодаря мудрости вождя, верности армии и стойкости населения смогла от края отойти. Не упасть, не проиграть и не сорваться в хаос гражданской войны. И даже враги её не смогли воспользоваться внутренней «смутой», а значит, страна — сильна, броня — крепка, народ — привычно безмолвствует ©

Сим победим!

На самом деле, те, кто разгоняют подобное, либо наивно самообманываются, либо небескорыстно обманывают. Потому что…

…это ведь и правда — кошмар: на краю какой пропасти многомиллионная страна теперь оказалась и… с упорством, достойным лучшего применения, всё ещё балансирует на грани вместо того, чтобы сделать шаг-другой назад.

Лепший «батька» Александр #Лукашенко многословно, зато без прикрас, распедалил всё чётко. Имеющий уши — да услышит!

Все, кто видели субботнее обращение Владимира Путина, не могли не заметить, как клокочущая ярость вздымает его грудь, кривит лицо и заставляет полыхать глаза. Подобная эмоциональность гаранту, как правило, не свойственна. Однако сейчас даже самый наивный наблюдатель узрел воочию, как сильно главу государства кто-то из ближнего круга «накрутил». И как болезненно президент воспринял нервный срыв своего кондотьера, увидев в этом именно личную измену, а не государственную. Хотя тот действовал под вполне традиционным девизом защиты доброго царя от наветов злых бояр.

Дальнейшее восстанавливается по «свидетельским показаниям» белорусского президента (цитаты — курсивом, необходимые пояснения — основным):

— Когда разворачивалась… эта «смута» в России, как-то все под веником сидели. [глава Сената Валентина] Матвиенко оказалась мужественной, [спикер Госдумы Вячеслав] Володин, Патриарх, пара человек — и всё.

Может быть, это и гипербола. Но факт остаётся фактом: с утра в субботу во «Внуково-3» наблюдалась пробка из взлетающих бизнес-джетов, а билеты на самолёты в Турцию, Грузию, Казахстан ОАЭ мигом раскупили.

— Но самое опасное, как я понял, — это не в том, какая она была, ситуация [в России], а как она могла развиваться и её последствия. Я также понял: принято жестокое решение — оно и прозвучало подтекстом в выступлении [Владимира] Путина — “мочить”. Я предложил не торопиться. Давай, говорю, поговорим с [главой ЧВК «Вагнер» Евгением] Пригожиным, с командирами его.

— Кто такой [Евгений] Пригожин? Это очень авторитетный сегодня человек в вооружённых силах… Я [Владимиру] Путину сказал: “Замочить можем”. Это не проблема. Не с первого раза, так со второго. Я говорю: “Не делайте этого”. Потому что… эти ребята, которые умеют друг за друга постоять, которые и в Африке, и в Азии, и в Латинской Америке воевали, они пойдут на всё. [Их] тоже можем “замочить”, но тысячи, — тысячи! — погибнут мирных людей… Кто с этим станет спорить? Поэтому, прежде чем “мочить”, надо подумать, что будет завтра. Надо же смотреть дальше своего носа.

Как видим со слов Александра Лукашенко, Владимир #Путин поддался эмоциям, что вообще-то недостойно руководителя сверхдержавы, и был готов пойти на самые крайние меры, не считаясь ни с чем. И вот «батька», словно неразумному подростку, втолковывает политику с многолетним опытом азбучные истины, успокаивая его, как ребёнка. Но не только его:

— Я [Евгению Пригожину] говорю: “На полпути тебя просто как клопа раздавят”… Долго я его убеждал. И в конце сказал: “Знаешь, ты как хочешь…, но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске… И, как в 1941-м мы будем защищать Москву”.

Дипломат!

— В пятом часу вечера [Евгений Пригожин] мне позвонил и говорит: “Александр Григорьевич, я принимаю все ваши условия. Но… Что мне делать? Останавливаемся — они начнут нас мочить”. Я говорю: “Не начнут… Это я беру на себя”. [Я] в контакте был с руководством ФСБ России, с [директором Александром] Бортниковым, которого я настоятельно просил этого не делать: “Если [«вагнеровцы»] где-то остановятся, колонна сожмётся, в кучу соберётся… Чтобы не было желания и искушения взять её и тут же накрыть“. Он умный человек. Он сказал: “Александр Григорьевич, ну я же не дурак, я же понимаю, что может быть”. Пообещал: этого не будет.

То есть, чтобы обеспечить сравнительно мирное разрешение кризиса, Александр Лукашенко через голову Владимира Путина фактически напрямую договаривается с руководителями силовых ведомств РФ. Потому что понимает: сам президент только и ждёт, чтобы… А несоблюдение договорённостей чревато настоящим вооружённым конфликтом, где ещё неизвестно, чья возьмёт. И это всё — в, по сути, воюющей стране. Более того, и сами руководители «силовиков» это понимают. Потому и соглашаются так легко на некий мягкий «саботаж».

Но отдельный вопрос — а какие были силы для претворения в жизнь «жёсткого решения» в случае прямого приказа Владимира Путина? Александр Лукашенко вполне определённо высказался и на этот счёт:

— В 200 км до Москвы — я знал, — был уже выстроен рубеж обороны. Было собрано всё…, как в годы [Великой Отечественной] войны. И курсанты… И милиция была в резерве — полторы тысячи [человек]. Всего было, я думаю, тысяч десять обороняющихся. Плюс ещё «готовая к взлёту» бригада из Беларуси — 3 тыс. военных.

Могла ли эта наспех собранная группировка остановить колонну опытных бойцов, насчитывающую от 8-ми до 25-ти тысяч личного состава? Кажется, ответ понятен и дилетанту. Но… Верховный главнокомандующий до последнего не отказывается от навязчивого желания «мочить». Хотя сам, по данным разных «флайтрадаров», отбывает сначала в Санкт-Петербург, а потом на Валдай (кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков это на словах опроверг). И снова вмешивается Александр Лукашенко, почти силой вырывая у Владимира Путина слово сохранить верность согласованным условиям разрешения конфликта, смертельно опасного в первую очередь для страны:

— Я переговорил с [Владимиром] Путиным и его ещё раз попросил:

— “Ни в коем случае”!

— “Да. Хорошо. То, что обещал, я все сделаю”. Он выполнил.

Особенно отметим, что #Беларусь по приказу Александра Лукашенко, за полдня привела в состояние полной боевой готовности свои Вооружённые силы, милицию, пограничников, спецназ — и даже располагала возможностями оказать военную помощь России при необходимости. В РФ за то же время смогли перекопать несколько шоссе, выставить импровизированные заслоны из самосвалов — хороша «преграда» для танков! — и выдвинуть против полноценного армейского корпуса наспех сформированные соединения Росгвардии, полиции, кремлёвских курсантов и т.п., дав при этом «противнику» возможность пройти ускоренным маршем 600-800 км в сторону столицы. Ну а задействование против него вертолётов РЭБ и самолётного ВЗПУ на базе Ил-22М-11 говорит само за себя. При этом глава государства, похоже, совершенно искренне полагает, что «части Минобороны, росгвардейцы, сотрудники МВД и специальных служб… действовали чётко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и её будущее».

Гм?

И, наконец, важный нюанс, о котором также вполне чётко высказался белорусский президент:

— Еще раз повторяю, и это самый главный вывод: ни #Путин, ни Лукашенко не герои. Мы делали свою работу. Но многое упустили. И даже не упустили, а не придали значения этому… Мы прошлёпали эту ситуацию. Мы её упустили. А потом, когда она начала развиваться, мы видели и думали, что рассосётся — и я, и [Владимир] Путин (я в меньшей степени, если уж откровенно говорить, но тем не менее). А оно не рассосалось.

Подведём итоги.

Вся полнота власти в 146-миллионной стране сосредоточена в руках одного человека, который:

— в силу возраста и характера всячески избегает сложных решений даже там, где они абсолютно необходимы, и предпочитает выжидать «авось, само рассосётся»;

— когда же проблема «не рассасывается», поддаётся эмоциям и проявляет склонность к жестокости, даже не задумываясь ни о вариантах, ни о последствиях;

— при этом находится «в собственном мире», где поставленные им задачи решаются тоже сами собой вне зависимости от ресурсов и возможностей, что, кажется, несколько далековато от общепринятых представлений об адекватности…

…и несмотря ни на что, в его руках находится «ядерная кнопка»!

Вот это, разве, не песец?

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