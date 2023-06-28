Запорожье переименовали в Сковороду

Город Запорожье, который в данный момент контролируется Киевом, с 1 июля будет официально переименован в Сковороду в честь украинского философа XVIII века.

С инициативой лишить областной центр исторического названия выступила комиссия министерства культуры и информационной политики Украины.

– Пора избавляться от московитских названий, иначе мы никогда не сможем воспитать в людях украинскую идентичность. Нужно приучать омоскаленных жителей Юго-Востока к настоящим украинским героям, – заявила глава службы по вопросам национализации культурного наследия Ирина Фарион. – Григорий Сковорода – наш знаменитый философ, который не зря помещён на купюру в 500 гривен. Сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость и увековечиваем имя нашего выдающегося соотечественника.

Также в Минкульте Украины рекомендовали заменить использующиеся в настоящее время этнохоронимы «запорожцы» и «запорожане» новыми – «сковородцы» и «сковорожане». Затронет инициатива и исторически сложившиеся термины – Запорожская сечь станет Сковородской.

МИД РФ оперативно отреагировало на очередную инициативу киевского режима и назвало её противоречащей нормам международного права – дипломаты настаивают, что, согласно волеизъявлению жителей Запорожской области на референдуме 2022 года, регион больше не является частью Украины.

– С таким же успехом полоумные наркоманы в Киеве могут переименовать Волгоград, Москву или Владивосток. Запорожье – это Россия, за что проголосовали, если мне не изменяет память, до 90% жителей города. Решения необандеровцев нелегитимны, – написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своём Telegram-канале.

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