Скандалы: След Ротшильдов

Продажа шахты в Кузбассе позволит ПМХ оплатить лишь половину кредитов

Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) Евгения Зубицкого готов расстаться с одним из своих самых прибыльных активов. Партнёрство с топ-менеджером банка Ротшильдов не спасло его от санкций. Похоже, теперь кредиторы готовы на радикальные шаги, чтобы вернуть деньги.

На минувшей неделе ПМХ объявил, что более 75% держателей его евро­облигаций дали согласие на продажу шахты им. Тихова в Кузбассе. Угольное предприятие выступает гарантом по евробондам своей материнской структуры. Одним из возможных покупателей шахты СМИ называют компанию «ММК-Уголь» Виктора Рашникова. ПМХ планирует продать её не менее чем за 22 млрд рублей. Деньги будут направлены на снижение долговой нагрузки холдинга.

Шахта им. Тихова разрабатывает Никитское месторождение в Кузбассе, где добывает 1,8 млн тонн угля ежегодно. На предприятии работают более 1600 человек, и последние два года оно стабильно наращивает показатели. В 2022 году выручка шахты составила 9,4 млрд рублей, чистая прибыль – 3,5 млрд рублей.

Долговая нагрузка Промышленно-металлургического холдинга все эти годы также росла. К 2019 году размер его обязательств достиг почти 66 млрд рублей. В числе кредиторов упоминались «Сбер», Газпромбанк, Евразийский банк развития и даже Credit Suisse и ING. В 2020-м общий долг вырос до 72,5 млрд руб­лей. Только в этом году компания должна выплатить 43 млрд рублей, и, получается, продажа шахты покроет лишь половину этой суммы. Хватит ли у ПМХ денег или Евгению Зубицкому придётся просить банкиров о реструктуризации? Вопрос возникает не на пустом месте.

Предприятие «Тулачермет», которым также управляет холдинг, завершило прошлый год с миллиардным убытком. Выручка ПАО «Кокс» (ещё один крупный актив ПМХ) в 2022-м снизилась на 26%, а чистая прибыль – на 83% (до 2,5 млрд рублей).

Примечательно, что в 2019 году Евгений Зубицкий привлёк к участию в этой компании представителя крупной международной банковской группы Ротшильдов. Через цепочку фирм, зарегистрированных в Великобритании, Швейцарии, на Гернси и Кипре, 17% акций ПАО «Кокс» перешли к Ричарду Джону Мартину, топ-менеджеру Rothschild Wealth Management & Trust». Здесь следует напомнить, что после смерти основателя группы «Кокс» депутата Госдумы Бориса Зубицкого в 2017 году между его сыновьями Евгением, управлявшим компанией по доверенности, и Андреем начался акционерный конфликт. Появление иностранного акционера стало одним из результатов этого противостояния.

Теперь Евгений Зубицкий всерьёз озабочен европейскими санкциями, введёнными против него в апреле прошлого года. С июня 2022 года он пытается оспорить их в Люксембургском суде ЕС. Аналогичные иски подали Роман Абрамович, Михаил Фридман, Пётр Авен и Григорий Берёзкин. Миллиардеры заявляют, что санкции нарушили их право собственности, а также право на свободное ведение бизнеса, закреплённые в статьях 16 и 17 Хартии по правам человека. Заметных успехов в западных судах российские олигархи пока не достигли.

Весьма похоже, что структура Ротшильдов может оказаться одним из крупных держателей евробондов ПМХ, а негативный политический фон вынуждает её действовать по принципу «с паршивой овцы хоть шерсти клок». Если покупателем шахты им. Тихова действительно станет Магнитогорский металлургический комбинат, это позволит ему увеличить самообеспеченность углём с 40 до 50%.

Ни денег, ни людей

В начале июня исполнительный директор УК ПМХ Светлана Карицкая призналась, что у компании серьёзные трудности, связанные с «острейшей нехваткой кадров» – как рабочих, так и специалистов инженерно-технического состава. В компании, по её словам, дефицит профессионалов в сфере промышленной безопасности. Это обстоятельство не может не порождать проблемы с эксплуатацией объектов. Только в ходе одной проверки в 2019 году на шахте им. Тихова было выявлено 194 (!) нарушения по линии Ростехнадзора. В том же году в шахте погиб рабочий. Спустя два года в результате обрушения породы в забое погибли трое горняков.

Роман Валевский

Оригинал материала: “Наша Версия”