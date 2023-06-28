“Он умеет оказывать внимание”: Известная артистка восхитилась галантным Боярским

Зачастую, получая готовый продукт в виде фильма или сериала, большая часть зрителей даже не подозревает о том, что происходило на съемочной площадке во время работы над ним. Профессиональные актеры играют свои роли, изображая любовь, дружбу или даже ненависть с коллегами по цеху, хотя в реальной жизни их могут связывать совершенно противоположные отношения.

Многие звезды не раз рассказывали о том, что с трудом находили общий язык с партнерами по съемкам. Однако у Елены Прокловой и Михаила Боярского таких проблем не возникало. Актриса поделилась, что во время работы над фильмом “Собака на сене” сразу нашла подход к коллеге. К тому моменту Проклова уже была популярной артисткой с большим опытом, поэтому всеми силами старалась подбодрить застенчивого Боярского. Более того, она серьезно повлияла на одну из сцен, вынудив партнера вести себя более решительно.

Сегодня Елена Проклова и Михаил Боярский могут похвастаться теплыми отношениями. Актриса утверждает, что ее коллега по цеху умеет вести себя как настоящий мужчина и знает, как деликатно окружить женщину вниманием.

“Боярский – галантный мужчина. Проблем в общении с ним никогда не возникало. В его присутствии чувствуешь себя женщиной. Он умеет оказывать внимание, но без какой-либо пошлости”, – восхитилась галантным Боярским Проклова.