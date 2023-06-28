В России появится свой закон об искусственном интеллекте

Россия приступила к разработке закона об искусственном интеллекте, поскольку эта сфера нуждается в регулировании, рассказал Александр Шойтов, заместитель директора Министерства науки России.

По его словам, одним из основных направлений в разработке данного закона является обезличивание данных. Речь идет о том, чтобы постепенно двигаться в пилотных проектах, применяя новые технологии, к стандартному регулированию, расширяясь, масштабируя правильные решения. Шойтов отметил, что для достижения этой цели сначала нужен закон об ИИ, которого в РФ пока нет.

По словам чиновника, данная высокая технология не лишена рисков, поэтому важно найти правильный баланс, когда речь идет об искусственном интеллекте.