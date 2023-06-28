 

В России появится свой закон об искусственном интеллекте

28.06.2023, 10:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россия приступила к разработке закона об искусственном интеллекте, поскольку эта сфера нуждается в регулировании, рассказал Александр Шойтов, заместитель директора Министерства науки России.

По его словам, одним из основных направлений в разработке данного закона является обезличивание данных. Речь идет о том, чтобы постепенно двигаться в пилотных проектах, применяя новые технологии, к стандартному регулированию, расширяясь, масштабируя правильные решения. Шойтов отметил, что для достижения этой цели сначала нужен закон об ИИ, которого в РФ пока нет.

По словам чиновника, данная высокая технология не лишена рисков, поэтому важно найти правильный баланс, когда речь идет об искусственном интеллекте.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Вышка для Вышкина

30.06 / Ученые выяснили, как произошло насыщение древней Земли кислородом

30.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Конференция по восстановлению Украины в Лондоне: планирование империалистического грабежа

30.06 / Инновационное решение для бедных регионов: одноразовое мыло Tab Soap

30.06 / Рупор кремлевской пропаганды: “Дюна 2” Трейлер

30.06 / Летние платья 2023: актуальные модели, корректирующие силуэт

30.06 / Мошенники на телефоне: как не стать жертвой аферистов, используя кодовое слово

30.06 / Аресты в Дейр-эз-Зор

29.06 / Рупор кремлевской пропаганды: О “снарядном голоде”

29.06 / Стрелки “крыло летучей мыши” будут в тренде до конца лета: как самостоятельно освоить эту технику

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика