 

Дмитрий Песков анонсировал ещё одно обращение Владимира Путина

28.06.2023, 9:33, Разное
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что Владимир Путин в ближайшее время снова выступит с обращением к нации.

По словам Пескова, президент решил обратиться к россиянам в третий раз, чтобы окончательно расставить все точки над i.

– Этот формат подразумевает честное и откровенное общение с народом, что не всегда удается президенту. В прошлый раз Владимир Владимирович дважды не смог донести свои мысли из-за сбоя в работе телесуфлёра. Мы хотим, чтобы между президентом и россиянами не осталось недосказанности. Сейчас обращение стоит послушать тем, кто пропустил предыдущие или не понял первые два, — заявил пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков заверил, что новое выступление Владимира Путина будет носить эпохальный характер, меняющее основы мироздания. При этом пресс-секретарь призвал СМИ очень точно цитировать его и не верить разного рода фейками в интернете.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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