В России предложили использовать только отечественные аппараты ИВЛ

Министерство промышленности и торговли предложило запретить госзакупки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) иностранного производства. На портале проектов нормативных правовых актов можно найти соответствующий проект постановления правительства.

Если инициатива будет одобрена, подобное медицинское оборудование иностранного производства будет запрещено к госзакупкам. В министерстве отмечают, что в настоящее время существует несколько российских компаний, способных производить до 36 000 аппаратов искусственной вентиляции легких в год. Государственные медицинские учреждения закупают только 2,7 тысячи подобных устройств в год.

За последние несколько лет в РФ научились производить несколько различных вариантов аппаратов искусственной вентиляции легких, которые можно использовать в различных ситуациях. Однако в некоторых случаях возможностей российских аппаратов бывает недостаточно, особенно когда речь идет о лечении недоношенных детей и взрослых с осложнениями.