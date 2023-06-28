 

HSBC считает, что рецессия может начаться в США в этом году, а в ЕС – в следующем

28.06.2023, 9:25, Разное
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Аналитики британского банка HSBC, на которых ссылается CNBC, считают, что рецессия в США может начаться в 4 квартале этого года, а в Европе – в 2024 году. В полугодовом отчете HSBC говорится, что несколько европейских экономик уже начали подавать “предупреждающие сигналы”.

Аналитики считают, что фискальная и монетарная политика не соответствует текущей тенденции на долговых и фондовых рынках. Джозеф Литтл, главный стратег-аналитик HSBC Investment Management, заявляет, что дисбаланс на рынке свидетельствует о “высоких рисках рецессии”. Причем Европа демонстрирует динамику, схожую с американской, но с небольшой задержкой.

Аналитик: “Мы уже находимся в своего рода мягкой рецессии, и мы наблюдаем больше корпоративных дефолтов”. Согласно сценарию экспертов, экономика переживет рецессию, подобную той, что была в 1990-х годах. Основной прогноз – падение ВВП на 1-2%.


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