 

“Всем хочется выброса эмоций” – Киркоров внезапно обратился к россиянам с “патриотической” речью

28.06.2023, 7:26, Новости дня
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Поп-король отечественной эстрады часто комментирует происходящее в мире шоу-бизнеса. А вот от высказываний по поводу более масштабных событий, касающихся целого народа, он чаще остается в стороне. Наверное, поэтому его патриотическая речь, с которой он обратился к россиянам, для многих стала внезапной.

Как оказалось, артист, как и многие его коллеги по творческому цеху, следил за событиями, которые происходили в стране в минувшие пятницу и субботу. После волнений, которые, к счастью, остались в прошлом, поп-король написал в своем микроблоге длинный текст, обращенный к соотечественникам.

Филипп Киркоров отметил, что сейчас Россия переживает непростые времена. Собственно, неудивительно, что многие не выдерживают накала страстей психологически.

“Наша страна находится на эмоциональном пределе, всем хочется выброса эмоций, передышки”, – рассуждает музыкант.

По его мнению, на данный момент самым правильным решением будет успокоиться, взять небольшую передышку и оценить свои поступки. А еще, считает поп-король, всем нам нужно объединиться. “Выступить единым целым!”, – призвал к сплочению соотечественников поп-король.

В комментариях люди поблагодарили артиста за столь откровенный текст и поддержку своего народа. А некоторых, к слову, его порыв удивил.

“Наконец-то мы услышали вашу позицию и ваше мнение! Молодец, наш король!” – обратились к Филиппу Киркорову поклонники.


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