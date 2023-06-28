 

Воробьев поручил поддержать семью погибшего в Подмосковье пожарного

28.06.2023, 7:26, Новости дня
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26-летний командир отделения пожарно-спасательной части №80 Рустам Накибов погиб в минувшее воскресенье, 25 июня, при спасении человека из горящей квартиры. Пожар возник в одном из многоэтажных домов подмосковного Королева, уточняет телеканал “360”.

По данным телеканала “Царьград”, пожарный оказался в огненной ловушке на 14 этаже здания. Пытаясь выбраться из пламени через балкон, спасатель и житель квартиры сорвались вниз и разбились.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Королева и руководителю регионального управления МЧС поддержать семью погибшего спасателя. Политик назвал Рустама Накибова героем, отмечает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.


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