Воробьев поручил поддержать семью погибшего в Подмосковье пожарного

26-летний командир отделения пожарно-спасательной части №80 Рустам Накибов погиб в минувшее воскресенье, 25 июня, при спасении человека из горящей квартиры. Пожар возник в одном из многоэтажных домов подмосковного Королева, уточняет телеканал “360”.

По данным телеканала “Царьград”, пожарный оказался в огненной ловушке на 14 этаже здания. Пытаясь выбраться из пламени через балкон, спасатель и житель квартиры сорвались вниз и разбились.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Королева и руководителю регионального управления МЧС поддержать семью погибшего спасателя. Политик назвал Рустама Накибова героем, отмечает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.