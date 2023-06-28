Волосатые дикари-людоеды из фольклора североамериканских индейцев

На северо-западе США и юго-западе Канады обитают индейские племена народности салиш. В их фольклоре популярны истории о так называемых “Stick Indians”, что можно перевести как “индейцы-палки”.

Так этих существ называют в первую очередь за очень высокий рост, а по описанию они похожи то ли на одичалых людей, то ли даже на йети.

На самом деле термин “Stick Indians” индейцы употребляют вынуждено, так как реальное имя этого существа “Сиатко” в племенах строго запрещено называть, на это наложено табу. Это похоже на то, как славянские племена в древности звали медведя словами “хозяин”, “Потапыч” и тд, боясь накликать его гнев.

Они описываются как волосатые и очень агрессивные по отношению к людям. Иногда им даже приписывают сверхспособности, такие как парализовывать, гипнотизировать или вызывать безумие у жертв.

Чаще всего с сиатко встречаются не лицом к лицу, а слыша издаваемые ими странные звуки. Особенно они любят злобно хохотать и свистеть. Из-за этого некоторые исследователи считают, что истории про сиатко просто выдумали те, кто слышал в ночном лесу крики животных.

К примеру лисы могут орать так, что кажется, будто кричит безумная женщина. А некоторые птицы издают такие звуки, как будто рычит или кричит что-то чудовищное.

Однако также рассказывают, что сиатко любят нападать на людей в селениях, убивать и поедать их, а также похищать детей и даже приставать к женщинам с недвусмысленными целям. Что уже не спишешь на птиц или лис…

Иногда в прошлом индейцам приходилось убивать сиатко, в целях самозащиты или отгоняя прочь от селения, и тогда к ним приходили другие подобные существа и мстили, убивая людей.

Известна история о том, как однажды в середине 19 века группа индейцев в лесу заметила детеныша сиатко мужского пола и захватила его в плен. Этот детеныш больше напоминал по виду одичалого человека, чем животное, и был довольно смышленым.

Индейцы сделали его своим рабом и он ловил для них рыбу, охотился на оленей и собирал хворост для костра. Причем все это он делал по ночам, так как все сиатко вели исключительно ночной образ жизни, а днем спали.

Но однажды сиатко пришли за своим детенышем. Сначала они начали громко свистеть и отвлекли этим индейцев от костра, возле которого сидел детеныш, а когда те отбежали в заросли, сиатко забрали детеныша обратно к себе. После этого вся группа сиатко покинула эти леса и индейцы больше никогда их не видели.

Рассказывалось, что сиатко живут небольшими семейными группами в выкопанных норах и питаются рыбой или лесными животными. Они любили таскать рыбу из индейских сетей, ломать индейские каноэ, грабить ловушки на зверей.

Иногда описывалось, что сиатко одеты в звериные шкуры и носят собой лук и стрелы. И что они могут “подшучивать” над индейцами, нападая на них в лесу, стаскивая с них одежду и связывая их веревкой по рукам и ногам.

Все это совсем несвойственно йети, так что исследователи все чаще говорят, что сиатко это скорее какое-то одичалое человеческое племя, чем йети. Но что за дикое человеческое племя могло жить рядом с индейцами на границе США и Канады, промышляя людоедством и не строя домов, а роя норы в земле, историки затрудняются сказать.

Индейцы салиши очень боялись нападения сиатко. Во время летних переходов по ночам индейцы спали одним большим кругом, а в центр укладывали детей и женщин, опасаясь, что сиатко могут похитить их.

Похищенных детей сиатко уносили в свои подземные укрытия и делали своими рабами, а женщин “брали в жены”.

Время от времени индейцы и сейчас вспоминают о сиатко, когда слышат в лесах непонятно откуда раздающийся громкий смех или свист. Но вживую этих дикарей уже давно никто не видел.