В Иллинойсе женщина увидела нечто, похожее на Человека-Мотылька

Газета Эдвардсвилла, штат Иллинойс, США, опубликовала статью о наблюдении неназванной женщиной странного существа, очень похожего на Человека-Мотылька:

“Имейте ввиду, это не розыгрыш. Я также добавляю, что эта женщина не бредит и она не была в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков”, – утверждает автор статьи, местный писатель-историк Джон Данфи.

По его словам, это произошло с его знакомой, когда та ночью гуляла с собакой в центре городка Элтон, где она проживает.

Вдруг она увидела странное существо, которое описала как “высокое, темное и крупное”. У него было человеческое лицо белого цвета, глаза светились, а еще были длинные черные крылья и она видела, как оно летало.

В какой-то момент существо куда-то скрылось, но потом женщина снова увидела его. Оно сидело, забившись в какой-то угол, и собака начала на него рычать.

Об увиденном женщина рассказала Джону Данфи и тот сразу написал об этом пост в соцсетях. Пост вызвал интерес у множества комментаторов, некоторые из которых стали писать о существе по прозвищу “Птица Паяса”: “Птица Паяса вернулась”, “Это был потомок Птицы Паяса” и тд.

Паяса или Птица Паяса – персонаж народного фольклора индейцев Иллинойса. Рисунок этого существа несколько веков назад был изображен на скале у реки Миссисипи и с тех пор регулярно обновляется, являясь местной достопримечательностью.

Паяса выглядит как гибрид сразу нескольких животных, у нее оленьи рога, орлиные крылья и когти, большие клыки, человечье лицо, а тело как у четвероногого.

“Паяса” на языке местных племен переводится как “Птица, пожирающая людей”. Согласно легенде, это существо жило в скалах и нападало на местных индейцев как хищник нападает на добычу. Однажды индейцы устроили облачу на Паясу и убили ее, а в память нарисовали картинку на скале.

“Я ей верю. Она видела что-то необъяснимое. Не человека. Ей не следует разгуливать по ночам, тем более, что она знает, что видела это”, – написал один из комментаторов к посту Данфи.

Другой написал, что возможно, женщина просто видела большую сову сипуху.

“Из-за обращенных вперед глаз морды таких сов похожи на человеческое лицо. И морды сипух поразительно бледны. Если сипуха сидела на каком-нибудь столбе, небольшом дереве или кустарнике, ее морда могла быть на высоте человеческого роста”.

Также комментаторы писали, что существо очень похоже на пресловутого Человека-Мотылька, ставшего известным после трагических событий 1967 года в Пойнт-Плезант, Западная Вирджиния.

По словам Данфи, после встречи с тем существом женщина теперь с большой неохотой выходит по вечерам выгуливать собаку.