 

Спрос на вторичные квартиры вырос вдвое

28.06.2023, 6:10, Новости дня
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По итогам мая в столице заключено более 14,2 тыс. сделок со вторичными квартирами – почти в два раза больше, чем в мае прошлого года. По сравнению с апрелем, по разным оценкам, рост спроса составил 2-5%. Это хорошие результаты, так как с приближением лета активность покупателей жилья снижается. Также значительную часть последнего месяца весны занимают праздники, под которые многие берут отпуска.

Несмотря на рост спроса, на рынке сохраняются огромные объемы предложения. В старых границах столицы количество квартир в продаже за год выросло на 41%, до 87,8 тыс. лотов. В Новой Москве экспозиция увеличилась более чем на треть, до 8,5 тыс. лотов. В Подмосковье предложение выросло на 49%, до 72,8 тыс. лотов.

Из-за перенасыщения рынка собственники квартир не могут повышать цены даже при растущем спросе. Напротив, цены постепенно снижаются – в пределах 1% ежемесячно, в зависимости от качества квартиры и от локации.

Однако ощутимо сократился размер скидок. Около 80% сделок заключаются с дисконтом от 3% до 5%. Остальные квартиры уже изначально выставлены по объективной стоимости, и торг по ним не подразумевается.

По прогнозам аналитиков, сделок со “вторичкой” летом станет на 7-10% меньше, а скидок – больше.


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