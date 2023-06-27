NTD – миру необходимо решить вопрос, как избавиться от пластиковых отходов

Несмотря на повсеместный переход к разлагающемуся пластику, сотни тонн таких отходов всё равно попадают на свалки и в водоёмы. Как передаёт NTD, большинство изделий из этого материала не разлагаются сотни лет, при этом могут распадаться на более мелкие части. Теперь учёные всего мира сосредоточены не только на производстве биоразлагаемых альтернатив пластику, но и на разработке технологий, которые помогут избавиться от тонн уже существующих отходов.

Несмотря на повсеместный переход к разлагающемуся пластику, сотни тонн таких отходов попадают на свалки и в водоёмы.

По оценкам ООН, с 1950 по 2017 год было произведено 9,2 миллиарда тонн пластикового мусора. Из них 7 миллиардов тонн попали на свалки. При этом каждый год это количество пополняется на новые 430 миллионов тонн.

Одной из причин, по которой пластик стал настолько популярным — его долговечность. Большинство изделий из этого материала не разлагаются сотни лет, при этом могут распадаться на более мелкие части.

Теперь учёные всего мира сосредоточены не только на производстве биоразлагаемых альтернатив пластику, но и на разработке технологий, которые помогут избавиться от тонн уже существующих отходов.

Согласно Программе ООН по окружающей среде, к 2040 году возможно сократить пластиковые отходы на 80 процентов, используя существующие технологии, а также повторную переработку.

Здесь, в Университетском колледже Лондона, изучают технологии, которые могут в этом помочь. В том числе использование бактерий, которые поедают полиэтилен.

ХЕЛЕН ХЕЙЛС, профессор химической биологии: Если на рынок выходит новый полимерный материал, производители должны очень тщательно подумать об окончании срока службы этого материала.

В другой лаборатории тестируют специальную камеру, которая определяет, из какого вида пластика сделаны разные предметы. Она сможет облегчить работу компаний по вывозу мусора.

Учёные говорят, что пластик проникает во многие наши экосистемы, включая океаны, нанося ущерб здоровью и среде обитания растений и животных.

Многие пищевые отходы в Великобритании и многих других странах отправляются в специальные компостеры, где их расщепляют бактерии. Однако их выбрасывают в пластиковых пакетах. Это сокращает эффективность переработки. Теперь учёные пытаются создать микроорганизмы, которые расщепляли бы отходы быстрее.

ДЖЕК ДЖЕФФРИС, инженер-биохимик: Мы хотим сократить время, затрачиваемое на разложение пластика в анаэробных варочных котлах, довести его до трёхнедельного периода.

Все эти проблемы должны обсудить на конференции по пластиковым отходам в Париже. Это будет вторая конвенция по этой теме. Её цель — разработать юридически обязывающее соглашение о загрязнении пластиком суши и моря.

Дата выхода в эфир 26 июня 2023 года.

—