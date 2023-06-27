Мнение: Секрет боеспособности Вагнера

Вот тут, кстати, весьма интересный момент. В России «Вагнер» в последний примерно год – на слуху, последние полгода – более чем на слуху (хотя бы в связи с бесконечной опупеей «взятия Бахмута»), а уж после событий позавчерашнего дня – и вовсе в самом центре общественного внимания. Между тем широкой публике о том, что такое «Вагнер», известно очень мало – хотя и не сказать, чтобы эта структура была какая-то сильно засекреченная.

Скорее, тут имеет место социально-психологический феномен: люди о «Вагнере» не знали (и до сих пор не знают) почти ничего, потому что главным образом не хотят знать. Не знали и не знают – даже не потому, что страшно, а потому что стремно. И стыдно. И поэтому «лучше не знать».

Ну вот хотя бы: после назойливых повторений, в том числе и по телевизору, в программах самых топовых пропагандистов, стало как бы само собой разумеющимся, что «Вагнер очень хорошо воюет». Подразумевается – воюет лучше, чем регулярная армия. В подтверждение обычно приводят два факта – Вагнер взял Попасную, Вагнер взял Бахмут. С одной стороны – да: вся российская армия год с лишним не могла Бахмут взять, а пришел Пригожин – и за полгода Бахмут взял. Успех? Успех. С другой стороны – сам объект гордости довольно странный. Какой-то российский генерал (какой – ни один человек в России вам не скажет) «взял» в свое время Херсон – как-никак, но областной центр; ни имени героя, ни хотя бы номера отличившейся войсковой части, не говоря уж о славе и почестях – нет даже близко. Тут некий населенный пункт в 10 тыс. жителей, о самом существовании которого никто в РФ никогда не имел никакого понятия – и вот оно, оказывается, подтверждение «высочайшего боевого мастерства»… Странно.

Но еще страннее, если вдуматься, само по себе это устоявшееся убеждение «в массах», что «О! Вагнер воевать умеет! Это самые боеспособные войска!» В нынешней РФ бойцы «Вагнера» уважительно так и называются «вагнеры», в то время как «прочие» войска называются «чмобики». Именно так, через «ч», то есть попросту оскорбительно! Хотя и как бы оправданно, ведь само сокращение возникло «по мотивам» главного события осени 2022 года – Частичной Мобилизации. Просто «мобилизованный» – «мобик», а если в ходе «частичной мобилизации» – «ЧМобик». И, типа – а что не так?

Конечно, нельзя сбрасывать со счетов целую «агитационную машину» Евгения Пригожина, который еще до всякой СВО не только кормил школы школьными завтраками (крайне сомнительного качества, на что пытался указывать Навальный) и воевал в Сирии, но и «прославился» как создатель и куратор первой российской «фабрики троллей» в соцсетях. И дальше создал себе целую «медийную империю», которая включала в себя, помимо собственных информагентств, еще и кучу платных блогеров и тех же ботов. Эта «империя» неустанно продвигала в Сетях «вагнеров»… и, по-видимому, еще и малость «опускала» прочую, так сказать, армию. Не удивлюсь, если само обозначение «чмобик» – креатив как раз Пригожина. Получался очень выгодный контраст: есть, дескать, «профессионалы» из Вагнера – и есть унылые «чмобики» из прочих войск.

При этом, правда, так и оставался в стороне вопрос: а почему, собственно, «вагнеры» настолько лучше «чмобиков»? За счет чего? И ведь публика при этом знала, что в пригожинском войске основная масса – «освобожденные» зеки из российских тюрем; она не могла этого не знать, ведь проект «Пригожин набирает по колониям зеков в Вагнер» – одно из главных медийных событий второй половины 2022 года.

Так почему ж, собственно, зеки вдруг оказались лучшими солдатами, чем те же мобилизованные в обычной армии? Объяснение для самых дотошных было такое: в Вагнере, дескать, «строгая дисциплина». У «чмобиков» дисциплина так себе, а у Вагнера – ого-го! И этим предлагалось удовлетвориться, хотя оно звучит более чем странно. Ведь в Вагнере – зеки, причем в основном – по тяжким статьям. Убийцы, бандиты, грабители – то есть личности, как их принято называть, асоциальные. Асоциальными называют тех, кто не то что военную – даже обычную гражданскую дисциплину соблюдать не хочет или не может, не приспособлен; а тут, получается, асоциалы являют собой образец военной дисциплины?? Но почему?!

Откуда вообще возникла эта завиральная идея – формировать «частную армию» из зеков? Некто Чадаев – близкий к правящей верхушке РФ теле-«эксперт» – формулирует это так: «Всю весну 22-го шло «затыкание дыр» на этом самом фронте. Именно тогда был согласован «Проект» — набор в «Вагнер» по местам лишения свободы. Мотив, почему наши руководители на это дали добро — решалась задача срочно насытить ЛБС без проведения мобилизации». То же самое, но в более доступной форме, говорил и сам Пригожин в августе 2022-го, прямо обращаясь к российским матерям: я, дескать, буду сейчас набирать себе в ЧВК бандитов и убийц, сидящих по колониям по всей России – чтобы они шли воевать с Украиной вместо ваших драгоценных сыночков и мужей; а если вам это, мол, не нравится – тогда пусть берут ваших кровиночек, а мое дело – сторона! Такой вот «размен» – до предела циничный, но показавшийся многим простецам логичным. Правда, месяц спустя в стране все же объявили мобилизацию, то есть всё «объяснение» Пригожина оказалось классическим «кидаловым». Зеков набрали, освободили, раздули «Вагнер» чуть не до 50 тысяч на пике – а мобилизацию все равно провели.

Про зеков в Вагнере был остававшийся вообще без ответа вопрос прежде всякой «дисциплины»: а почему они в принципе не разбегаются? У них же оружие? Наверно, невероятные патриоты бывают и среди преступников – «сам погибай, а Отечество выручай»; но ведь не может же быть, чтобы ими были ВСЕ преступники, воры и убийцы. В колониях строгого режима (по которым, судя по публикациям, в основном и проводил свой «набор» Пригожин) зеков держат под замком, за железными дверьми, постоянно шмонают, чтобы они не дай бог не обзавелись хоть чем-то похожим на оружие, держат за колючей проволокой, следят за ними и день и ночь… Понятно, что почти ничего из этого невозможно воспроизвести на ЛБС с противником. Или возможно? Но КАК, Холмс?!

И еще одна, если вдуматься, непостижимая особенность «Вагнера»: участники этого «добровольного формирования»… не были военнослужащими! Ни до, ни после, ни во время! Отсюда такая удивительная особенность «вагнеров» (не раз отмечаемая всеми, кто с ними сталкивался), что это люди в стандартной для РФ военной форме, но… без знаков различия. А командиры у них назывались просто… «командиры». Не капитаны, не майоры, не сержанты. И опять – как это? Почему армейское по сути соединение, которое воюет именно как армия с другой армией, при этом – вообще не армия?

Там ведь, повторюсь, на пике было 50 тысяч. И все – без знаков различия! Даже большевики, которые ненавидели «золотопогонников» и поначалу тщились сделать свою Красную армию без них – все равно были вынуждены придумывать свою систему различий. Все свелось в итоге, что вместо погон использовали петлицы, вместо звезд «шпалы», а вместо «капитана» и «майора» – дурацкие советские аббревиатуры типа «комроты», «комвзвод», «комбриг», «начдив» и т.д. А какая система различий была в «Вагнере»? Черт знает, и никому не интересно.

Ларчик, по всей видимости, открывался очень просто….

Продолжение этой весьма интригующей и крайне, признаюсь, мрачной истории – на моем Бусти! Адрес тот же – https://boosty.to/sapojnik Подписываемся, чтобы знать самые сенсационные эксклюзивы нашего времени – то, что видят все, но почти никто не желает замечать! Тайны Вагнера – только для подписчиков моего Бусти!