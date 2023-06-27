 

Рупор кремлевской пропаганды: Результат всем известен

27.06.2023, 1:30, Разное
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Глава МИД РФ Сергей Лавров о попытке вооруженного мятежа и предотвращении кровопролития:

1. Лукашенко предложил Путину помочь разрешить миром ситуацию с попыткой мятежа во время телефонного разговора в субботу утром.

2. Если бы отряды мятежников продолжили движение на Москву, неизбежно произошло бы кровопролитие.

3. «Предложение Лукашенко было поддержано президентом Путиным, и результат вам известен»

PS. Пригожин по сообщениям из Белоруссии уже находится в Минске.

Источник: Colonel Cassad


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