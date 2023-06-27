Рупор кремлевской пропаганды: Результат всем известен
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Глава МИД РФ Сергей Лавров о попытке вооруженного мятежа и предотвращении кровопролития:
1. Лукашенко предложил Путину помочь разрешить миром ситуацию с попыткой мятежа во время телефонного разговора в субботу утром.
2. Если бы отряды мятежников продолжили движение на Москву, неизбежно произошло бы кровопролитие.
3. «Предложение Лукашенко было поддержано президентом Путиным, и результат вам известен»
PS. Пригожин по сообщениям из Белоруссии уже находится в Минске.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет