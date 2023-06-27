Силовые упражнения помогают быстрее сжигать жир на животе: 7 самых эффективных для этой цели

Если у нас и есть один общий противник, с которым большинство из нас сталкивается в жизни, то это непокорный жир в области живота. Его мало кому удалось победить, несмотря на все усилия. К счастью, есть набор мощных упражнений, которые помогут вам избавиться от жира в области живота и сформировать крепкий и подтянутый пресс.

Однако нужно прояснить одну вещь: сжечь жир только на животе нельзя. Однако вы можете сконцентрироваться на наращивании сухой мышечной массы и ускорении общего обмена веществ. Именно здесь на помощь и придут силовые упражнения, которые будут самыми эффективными для этого.

Приседания с гантелями в жиме

Это эффективное упражнение, которое целенаправленно работает с мышцами ягодиц, квадрицепсами (передняя часть бедра) и бицепсами бедра, способствуя их развитию и укреплению. Правильное выполнение приседаний способствует укреплению мышц пресса и спины, что ведет к улучшению осанки.

Исходное положение стоя: гантели в руках, ноги на ширине плеч. Приседайте до тех пор, пока бедра не будут параллельны полу или ниже этой линии. Не допускайте, чтобы колени выходили за линию носка. Вернитесь в начальное положение, используя силу ног и ягодиц. В исходном положении вытолкните гантели вверх над собой.

Становая тяга со штангой

Это классическое упражнение является одним из основных комплексных упражнений для тренировки силы и отлично подходит для развития целого ряда мышц тела. В частности оно активирует мышцы спины, особенно трапеции, разгибатели спины и ягодичные мышцы, способствуя их развитию и укреплению.

Возьмите штангу в руки, встаньте ровно, ноги немного расставьте, но не слишком широко. Наклоняйтесь медленно вперед, немного сгибая ноги. Спина должна быть прямой, грудь – поднятой, голова в нейтральном положении. Далее поднимите штангу, применяя силу ног и ягодиц, одновременно выпрямляя тело. Важно не допускать округления спины в процессе подъема. Вернитесь в начальное положение, опуская штангу с контролируемым движением, сгибая колени и наклоняясь вперед.

Выпады

Выпады активируют и укрепляют мышцы ягодиц, включая большую ягодичную мышцу, и мышцы бедра, такие как квадрицепсы и сгибатели бедра. Это упражнение способствует развитию равновесия и координации. Оно имитирует движения, которые мы выполняем в повседневной жизни, такие как ходьба и подъем по лестнице, что делает его полезным для повседневной функциональности.

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Встаньте прямо, ноги немного расставьте. Сделайте шаг вперед правой ногой, продвигая ее вперед на достаточное расстояние, чтобы образовался прямой угол в колене. При этом передняя нога должна быть прямо над лодыжкой, а колено не должно выступать за пальцы стопы. Опустите тело, сгибая колени, чтобы задняя нога опустилась вниз, приближаясь к полу. Передняя нога должна оставаться вытянутой вперед. Задержитесь в этом положении, затем используйте мышцы ног и ягодиц, чтобы вернуться в исходное положение, выпрямляя ноги и возвращаясь в стартовую позицию. Повторите упражнение для левой ноги.

Планка

Планка – это упражнение, которое развивает мышцы пресса, спины и ягодиц, а также плечевой пояс, руки и ноги. Кроме того, упражнение подразумевает статическое удержание тела в прямом положении, поэтому оно может помочь в повседневных задачах, требующих длительного нахождения в одной позе.

Лягте на пол лицом вниз. Поднимите верхнюю часть тела, опираясь на предплечья и локти, которые должны находиться прямо под плечами. Сожмите мышцы ягодиц и пресса, чтобы создать прямую линию от головы до пяток. Находитесь в таком положении, не допуская прогибания спины или поднятия ягодиц вверх, настолько, насколько вы можете, сохраняя правильную форму.

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Упражнение “велосипед”

Оно является эффективным упражнением для развития всех групп мышц пресса. Это динамическое упражнение, которое также активирует другие мышцы корпуса, спины и ног, способствует улучшению координации, выносливости, жиросжиганию.

Лягте на спину, согните колени и поднимите ноги так, чтобы бедра были перпендикулярны полу, а голени параллельны полу. Положите руки за голову, согнув локти так, чтобы предплечья были параллельны полу. Начинайте упражнение, одновременно поднимая правое колено к груди и поворачивая левый локоть вправо, чтобы он встретился с правым коленом. Затем медленно меняйте направление, выпрямляя правую ногу и поднимая левое колено к груди, поворачивая правый локоть влево. Продолжайте выполнять движения, как будто едете на велосипеде, чередуя правую и левую стороны. Старайтесь поддерживать активное напряжение мышц пресса в течение всего упражнения.

Выпады с вращением

Это упражнение является вариацией классических выпадов. Оно требует активной работы мышц ног, ягодиц и пресса, помогает улучшить координацию и равновесие. Интенсивное выполнение выпадов с вращением активизирует несколько групп мышц одновременно, что помогает увеличить общую активность тела и способствует сжиганию калорий.

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Встаньте в широкую стойку. Сделайте шаг вперед одной ногой так, чтобы колено было согнуто под углом около 90 градусов, а колено задней ноги находилось над полом. Во время выпада, начните поворачивать торс и руки в сторону активной ноги. Следите за тем, чтобы корпус оставался ровным и колено активной ноги не выходило за кончики пальцев. Затем вернитесь в начальное положение и сделайте то же самое, но для другой ноги.

V-сгибания

Это эффективное упражнение для работы с мышцами пресса, особенно с прямой мышцей, что позволяет быстрее сжечь жир на животе. Оно помогает укрепить пресс, развить силу и стабильность корпуса. Во время выполнения сгибаний также задействованы боковые мышцы живота, мышцы таза и нижней части спины, что способствует развитию всего тела.

Лягте на спину, вытянув ноги и руки так, чтобы они были параллельны полу. Вдохните и одновременно поднимите верхнюю и нижнюю части тела, сгибаяся в форме буквы “V”. При этом попытайтесь дотронуться руками до ног. В верхней точке задержитесь на секунду. Плавно вернитесь в исходное положение, опуская верхнюю и нижнюю части тела на пол одновременно, и повторите движение.