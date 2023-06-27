Мнение: Нищие британские солдаты, гендерно-нейтральная армия и продуктовая инфляция в Британии

1. Дела в британской армии столь же плохи, как и во всём Британском королевстве. Издание СкайНьюс сообщает, что стоимость жизни в стране быстро растёт, тогда как жалование британских военных – нет. Из-за этого многие военные вынуждены побираться по продовольственным банкам – организациям, занимающимся бесплатной раздачей еды. Несчастные британские солдаты выбирают между горячим обедом и заправкой автомобиля, поскольку денег и на то, и на другое им не хватает (ссылка).



2. Впрочем, военные могут походить и голодными, продовольствие — вопрос второстепенный. Британские власти полагают, что гораздо важнее раскрасить войска в радужные цвета (ссылка):



В британской армии рассматривают возможность избавления от названий «слишком мужских» воинский должностей, сообщает газета The Times со ссылкой на слова начальника Генерального штаба генерала сэра Патрика Сандреса.

«Армия рассматривает возможность замены названий многовековых должностей, таких как стрелок и гвардеец, гендерно-нейтральными терминами, поскольку первые слишком мужские», — говорится в публикации.

По словам Сандерса, этот шаг был вызван обращением военнослужащих-женщин, которые почувствовали себя «исключенными» из-за употребления наименований мужских должностей.

При этом другие женщины, состоящие на службе в британской армии, выступили против такой инициативы. «Не смейте отнимать у меня должность стрелка, я ей горжусь», — сказала одна из них.

Другой британский военный отреагировал на инициативу по созданию более инклюзивной армии, назвав эту идею «чепухой, связанной с культурной войной».

Как тут не вспомнить бессмертную реплику Черчилля? «Ром, плеть и содомия — вот и все традиции Британского королевского флота».

3. Инфляция в Соединённом Королевстве остаётся на катастрофических для простых британцев уровнях (ссылка):

В Великобритании цены на продукты приблизились к историческому максимуму. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на результаты исследования, проведенного Лондонской школой экономики.

Цены на продукты выросли на 25 процентов. При этом если бы страна осталась в Евросоюзе, то рост составил бы 17 процентов.

По данным аналитиков, стоимость основных товаров потребления в Британии по сравнению с 2022 годом выросла до 46 процентов.

Эксперты также подчеркнули, что бюрократические ограничения, связанные с выходом страны из ЕС, обошлись гражданам Британии в 6,95 миллиарда фунтов стерлингов, что составляет 250 фунтов на домохозяйство.

Дошло уже до того, что британские власти задумались над введением нерыночных механизмов контроля цен (ссылка):

Кабинет премьер-министра Великобритании Риши Сунака намерен ввести госконтроль за ценами на базовые продукты, так как хлеб и молоко. Правительство планирует заставить супермаркеты «добровольно» сдержать рост цен на продукты. По данным статистики, сейчас в стране темпы роста цен достигли максимума за последние 45 лет.

Общий уровень инфляции в Британии спустя год кризиса все же начал сокращаться. Однако рост цен на продовольствие продолжает зашкаливать — превышая 19%. Стоимость мяса за год выросла на 17%, хлеба — 18%, молока и яиц — 29%, а оливкового масла и сахара — на 46%.

В начале года 2023 года Великобритания уже столкнулась с дефицитом овощей, в первую очередь томатов. Это было вызвано перебоями с логистикой и разорением местных фермеров. В случае ввода ценовых ограничений дефицит может уже затронуть и другие базовые товары. При этом, проблемы с поставками и логистикой до сих пор не решены, а фермерские хозяйства страдают из-за энергокризиса. Специалисты считают, что магазинам придется повышать цены на другие продукты, компенсируя убытки. Это приведет к ускорению продовольственной инфляции.

Правильной дорогой идёте, товарищи! Госконтроль цен — то, что доктор прописал, по своему опыту знаем. Рекомендую ещё провести коллективизацию и засеять поля Туманного Альбиона кукурузой, тогда точно проблема сельского хозяйства будет окончательно решена.