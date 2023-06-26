Мнение: Распределение путёвок в СССР, коммунистическая прибыль в 1950-х и подробнее про сталинские артели

1. Путёвки на курорты и в санатории распределялись в СССР не так равномерно, как рассказывают нам современные блогеры. Андрей Исаев пишет в комментариях на Дзене (ссылка):



Не знаю, может, конечно, нельзя обобщать, но мои родители (простые рабочие проработали при Советской власти 35 лет – с 1956 по 1991 годы (отец – минус три года в армии), но они не были ни в каких бесплатных санаториях – профилакториях ни дня, ни часа.

Как раз в 1980-х мама – маляр-штукатур – упала с высоты на стройке, получила серьезную ЧМТ, но как Васе Кузякину ей путевку в санаторий для поправки здоровья не дали. Зато у нас была соседка по подъезду – какая-то шишка (даже и не слишком важная) из заводоуправления, так та ездила по бесплатным путевкам на курорты каждый год. Сейчас – горячая сторонница СССР и социализма, где, по её словам, народ имел все блага, в том числе и ежегодные путевки в санатории на юг, и причем совершенно бесплатно, ведь она это знает не понаслышке!

P.S. Только не надо говорить: “Не были” ни о чем не говорит. Может, им предлагали, а они отказывались, как мои родители, которым нравилось проводить отпуск в деревне”. Нет, именно не предлагали, никогда даже эта тема – брать или не брать предложенную путевку – не обсуждалась на семейных советах.

2. К вопросу о 300% прибыли, ради которых любой капиталист якобы готов пойти на преступление. Блогер konstantinus_a приводит данные о наценках, которые делали в 1950-х годах коммунисты на товары, завозившиеся в СССР. Как видите, прибыль для властей от такой торговли доходила до 2000% (ссылка):





Впрочем, дело, конечно же, не столько в жадности коммунистов, сколько в их неспособности организовать нормальную торговлю и распределение, а также производство сравнимых по качеству продуктов внутри СССР. Импортные товары в СССР почти всегда были дефицитом, на них был огромный спрос, который невозможно было удовлетворить в рамках советской системы. Высокие цены были одним из способов регулирования этого спроса. Оно и понятно: все попытки снизить цены приводили к дефициту, который не делал товары доступнее, а только способствовал распространению блата и коррупции в советской торговле.

3. К недавнему обсуждению сталинских артелей, которые были частью советской плановой системы, а вовсе не полноценными частными предприятиями, как нам, – парадоксальным образом, – пытаются доказывать коммунисты.

Если кому-то захочется поглубже копнуть этот вопрос, то вот наводка от читателей на источник по данной теме – книга Павла Григорьевича Назарова под названием «История российской промысловой кооперации» (ссылка).



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