Справедливость на марше

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26.06.2023, 21:55, Разное
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А может ли Путин по закону помиловать Пригожина, устроившего «Марш справедливости» — он же «мятеж»? Разбор.


Евгений Пригожин. Фото: Лев Бородин / ТАСС

Вечером 24 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что «уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено». Власти также не будут преследовать участвовавших в мятеже бойцов «Вагнера». Гарантии — «слово президента».

Проблема в том, что по закону президент, не говоря уже о его пресс-секретаре, тут некомпетентны. Дело о вооруженном мятеже — не частного обвинения, хотя бы даже так его «по понятиям» рассматривал Владимир Путин. Согласно ст. 213 УПК необходимо постановление следователя, установившего факт отсутствия события или состава преступления. Президент пока не вправе даже помиловать зачинщиков мятежа: для этого они должны быть сначала осуждены судом.

О том, что «заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стали основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу», в 22 часа 59 минут 23 июня сказал ТАСС, но со ссылкой не на ФСБ, где было вынесено постановление, а на Национальный антитеррористический комитет (в его состав входят руководители всех силовых ведомств). Вскоре законность постановления подтвердила Генпрокуратура, уточнив, что дело по ст. 279 УК возбуждено «в отношении Пригожина Е.В.».

А в ночь на 24 июня генпрокурор Игорь Краснов «проинформировал президента о законности этих юридических действий».

Странно, что в этой ситуации промолчал Александр Бастрыкин, который неизменно возбуждает уголовные дела против тех, до кого СК заведомо не может дотянуться.

Хотя ст. 279 УК относится к подследственности ФСБ, в действиях мятежников налицо целый набор разнообразных составов преступлений — их хватило бы на всех.

Наряду с мятежом, наличествуют факты уничтожения вертолетов и самолета регулярных вооруженных сил и, вероятно, смерти их экипажей, уничтожения имущества и, разумеется, самой организации незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК, часть 2 — от 10 до 20 лет лишения свободы). По желанию в коктейль можно добавить «фейки» в отношении Вооруженных сил РФ.

Адвокат фонда «Общественный вердикт» (признан «иностранным агентом») Ирина Бирюкова в эфире телеканала «Дождь» (признан «иностранным агентом») предположила, что

дело могло быть возбуждено не в отношении Пригожина, а «по факту», и теперь следствие ФСБ попытается «не установить организаторов мятежа». Мне это кажется маловероятным: выступления Пригожина в ходе «марша справедливости» были слишком красноречивы,

да и сообщения правительственных источников сразу указывали прямо на него. Возможно, «не удастся установить» лиц, причастных к уничтожению техники вооруженных сил и смерти экипажей.

Перемещение Пригожина и его частной армии в Беларусь юридически мало что меняет: Минск — не Лондон, и соглашение о взаимной выдаче обвиняемых в уголовных преступлениях между РФ и Беларусью действовали пока безотказно.

Так что следователю ФСБ, которому руководство ведомства «расписало» дело о пригожинском мятеже, остается воспользоваться конструкцией необходимой обороны и «права на восстание», которое закреплено в преамбуле Всеобщей декларации прав человека ООН:

ЦИТАТА

«Необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения».

Леонид Никитинский,
обозреватель «Новой»

ПОСТСКРИПТУМ

В понедельник 26 июня стало известно, что дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ «Вооруженный мятеж» пока еще не прекращено.

Источник: Новая газета


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