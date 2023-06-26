Honda отзовет 1,2 млн автомобилей в США из-за камер заднего вида

Известная марка Honda объявила о намерении начать отзыв свыше 1,2 миллионов автмобилей на территории США.

Основная причина данного решения заключается в том, что экспертами обнаружены серьезные проблемы в работе камеры заднего вида. В частности, под вынужденный отзыв попадают автомобили Odyssey, произведенные с 2018 по 2023 годы. Кроме того, объявили об отзыве автомобилей Pilot, выпускаемых с 2019 по 2022 годы.

Однако в компании поспешили указать, что все расходы, связанные с восстановлением работы камер заднего вида, буду исполнены за счет производителя. По поводу отзыва автомобилей в остальных странах никаких данных пока не приводится.