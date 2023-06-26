 

В РФ запустили продажи новых седанов Chevrolet Nexia по цене от 1,2 млн рублей

26.06.2023, 20:45, Разное
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Автомобили Chevrolet Nexia снова начали продавать на российском рынке.

Однако производитель пока не возобновляет прямые поставки техники, однако модели появляются у дилеров по параллельному импорту. Приобрести новинку Chevrolet Nexia можно за 1,2 миллиона рублей, что несколько доступнее, чем отечественные аналоги. Кроме того, под капотом Chevrolet Nexia установлен 1,6-литровый бензиновый мотор на 106 л.с. мощности. Новинка разгоняется то сотни за 12,3 секунды.

Из технического оснащения следует отметить подогрев зеркал, передних сидений, электрический привод стекол, а также кондиционер и систему курсовой устойчивости. По остальным параметрам автомобиль не превосходит ближайших конкурентов.


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