В РФ запустили продажи новых седанов Chevrolet Nexia по цене от 1,2 млн рублей
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Автомобили Chevrolet Nexia снова начали продавать на российском рынке.
Однако производитель пока не возобновляет прямые поставки техники, однако модели появляются у дилеров по параллельному импорту. Приобрести новинку Chevrolet Nexia можно за 1,2 миллиона рублей, что несколько доступнее, чем отечественные аналоги. Кроме того, под капотом Chevrolet Nexia установлен 1,6-литровый бензиновый мотор на 106 л.с. мощности. Новинка разгоняется то сотни за 12,3 секунды.
Из технического оснащения следует отметить подогрев зеркал, передних сидений, электрический привод стекол, а также кондиционер и систему курсовой устойчивости. По остальным параметрам автомобиль не превосходит ближайших конкурентов.
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