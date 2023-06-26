В РФ запустили продажи новых седанов Chevrolet Nexia по цене от 1,2 млн рублей

Автомобили Chevrolet Nexia снова начали продавать на российском рынке.

Однако производитель пока не возобновляет прямые поставки техники, однако модели появляются у дилеров по параллельному импорту. Приобрести новинку Chevrolet Nexia можно за 1,2 миллиона рублей, что несколько доступнее, чем отечественные аналоги. Кроме того, под капотом Chevrolet Nexia установлен 1,6-литровый бензиновый мотор на 106 л.с. мощности. Новинка разгоняется то сотни за 12,3 секунды.

Из технического оснащения следует отметить подогрев зеркал, передних сидений, электрический привод стекол, а также кондиционер и систему курсовой устойчивости. По остальным параметрам автомобиль не превосходит ближайших конкурентов.