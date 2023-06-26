Тихо, идет мятеж

Почему РПЦ не рискнула предлагать свои посреднические услуги во время пригожинского марша.



Удар по мистической репутации

«Не видел наших православных священников на кадрах ни в Ростове-на-Дону, ни во время прохождения колонны мятежников до Москвы», — с горечью констатирует полковой священник 287-й отдельной мотострелковой бригады имени Александра Пересвета ВС РФ о. Роман Заяц. Похоже, «пригожинский мятеж» застал руководство РПЦ врасплох — внятной оценки случившемуся не дали до сих пор ни патриарх, ни кто-либо из высшего священноначалия. Кирилл, находившийся в неформальном отпуске на территории тщательно охраняемого подмосковного Объекта «Скит», опубликовал свое обращение только во второй половине субботы — через несколько часов после телевыступления Путина.

Тональность патриаршего текста еще более формальная, чем президентского. Призывая «хранить народное единство, молиться Богу, всеми силами поддерживать воинов и друг друга», Кирилл одобряет «усилия Главы Государства Российского, направленные на то, чтобы не допустить смуты в нашей стране». Поименно Пригожин или ЧВК «Вагнер» в документе не упомянуты, лишь обтекаемо говорится о врагах, стремящихся «посеять рознь». Патриарх упоминает об «обидах и личных амбициях», но не уточняет, у кого и почему они возникли.

Очевидно, особенно неприятно ему было столкнуться с таким «вызовом» в те дни, когда с таким трудом, можно сказать — с боями патриархии удалось продлить пребывание рублевской «Троицы» в храме Христа Спасителя. А ведь вся церковная аргументация в пользу этого рискованного эксперимента с 600-летней национальной святыней, чреватого ее разрушением, сводится к ожиданию чуда — скорой победы над Украиной.

Но усердные моления перед ней не только не привели к перелому на фронте, но и ознаменовались началом внутреннего противостояния.

Это — чувствительный удар по «мистической репутации» главы РПЦ, которому тут же припомнили вспышку коронавируса в Москве в апреле 2020-го, аккурат после его «крестного хода на лимузине» с чудотворной иконой вокруг Москвы.

24 июня патриарх пережил стресс — этому была посвящена его проповедь после воскресной литургии в ХХС, которую Кирилл отслужил, вынужденно прервав свой отпуск.

«Мы знаем, — начал патриарх, — что большое количество заболеваний, вплоть до онкологических, причиной своей имеют именно стресс, то есть глубочайшее потрясение нервной системы». Он признает допустимость применения «разного рода медикаментозных средств» для борьбы со стрессом, но все же лучшим инструментом считает терпение. «Конечно, у каждого свой предел терпению, и, к сожалению, у современных людей, избалованных высоким уровнем потребления и комфорта, обусловленного научно-техническим развитием, эти способности, несомненно, понижаются», — подытожил патриарх. Слов о «мятеже» и его подлинных причинах вновь не прозвучало, все ограничилось психосамоанализом.

«Ночью обещают дождь…»

Среди ближайшего окружения Кирилла имеется митрополит с железной административной хваткой — Леонид (Горбачев). Правда, в мировом православии не особо признают его статус, поскольку синод Александрийского патриархата, в юрисдикцию которого входят православные епархии Африки, лишил Леонида сана за «вторжение на африканскую территорию».

По православным канонам, каждая поместная церковь вправе создавать епархии и приходы только на своей канонической территории, а вторжение в чужие пределы интерпретируется как раскол. Полтора года назад патриарх Кирилл назначил Леонида своим «экзархом Африки», совершив такое вторжение, инициатором которого, впрочем, выступала не патриархия, а политическое руководство страны и спецслужбы. «Миссионерские» приходы РПЦ стали появляться в тех странах, которые так или иначе контролировались ЧВК «Вагнер» — например, в Центрально-Африканской республике. Митрополит Леонид стал все чаще выступать с громкими политическими заявлениями, демонстрируя свою независимость от патриарха и серьезные амбиции. В кулуарах патриархии такую фронду объясняли как раз тесными связями с ЧВК «Вагнер» и лично Евгением Пригожиным.

Когда все только закручивалось, вечером в пятницу, Леонид написал в своем телеграм-канале: «В Москве жарко и душно, но ночью обещают дождь. Кто-то уже дождался»… Леонид не дождался — посмотрим теперь, как это скажется на его церковной карьере.

«Пока Пригожин был в союзе с МИДом и Кремлем, — пишет опальный московский богослов Андрей Кураев, — Леонид чувствовал себя членом сильного альянса… Но этот альянс крякнулся».

Слабое окормление

О религиозности собственно Евгения Пригожина практически ничего не известно. Созданная им медиаимперия продвигала «традиционные ценности», апеллирующие к русскому православию, а в своих видеороликах он пару раз цитировал Библию. Это, пожалуй, все.

Недалеко от учебной базы и главного кладбища «Вагнера» в Горячем Ключе под Краснодаром Пригожин построил в 2018 г. часовню, увенчанную православным крестом. Однако в состав местной епархии РПЦ она не входит, и клириков епархии туда не приглашают. Очевидцы, которым удалось побывать в этой «черной часовне», уверяют, что она производит тяжелое впечатление, больше напоминая ритуальный зал при крематории, чем православный храм. Лишь одна большая икона украшает интерьер часовни — на ней изображен облаченный в воинские доспехи Георгий Победоносец.

Еще Пригожин финансировал строительство храма РПЦ в селе Годеново Ярославской области, но вышел из этого проекта с началом СВО.

Если на «африканском театре» с ЧВК «Вагнер» взаимодействовали люди митрополита Леонида, то в Сирии или Украине ее бойцов окормляли священники «военного отдела» РПЦ (отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями), который возглавляет Ставропольский митрополит Кирилл (Покровский) — один из самых горячих сторонников «войны до победного конца» в российском епископате.

На официальном сайте отдела нет каких-либо сведений о клириках, специально закрепленных за ЧВК, однако из рассказов отдельных военных священников известно, что они крестили, исповедовали и причащали «музыкантов» под Бахмутом.

Вероятно, это дало митрополиту Кириллу повод напрямую апеллировать к «участникам мятежа», на что не решились его собратья:

ЦИТАТА

«Обращаюсь к Евгению Пригожину, ко всем бойцам группы «Вагнер» и всем военнослужащим от имени военных священников нашей Церкви, — написал он днем в субботу. — С первых дней наши военные священники находятся вместе… с бойцами «Вагнера». Поэтому я имею полное право от имени военного духовенства и от себя сказать: остановитесь. Вооруженного мятежа, предательства, удара в спину не простит ни Бог, ни народ. Многие грехи прощаются человеку, но эти грехи — измена, предательство, переворот — порой не прощаются».

Жаль только, не объяснил, какая сейчас пора — та или нет…

Ростовский же митрополит Меркурий (Иванов) — единственный иерарх РПЦ, у которого перед носом в храме стояли вошедшие в город «музыканты», буквально рассыпался перед ними в комплиментах, не забывая, конечно, и о Верховном главнокомандующем. В общем, cujus regio, eius religio («Чья власть — того и вера»).

Турбо-православные

Креатива ждали от единственного иерарха РПЦ, известного неформальными, практически дружескими отношениями с Путиным, — Псковского митрополита Тихона (Шевкунова). Но, увы: его обращение 24 июня прозвучало почти так же формально-ритуально, как патриаршее. Тихон напомнил о «загадке русской истории» — якобы «запустить механизмы поражения России» можно только изнутри, в процессе междоусобицы. И призвал «быть в единстве с тем, кого Промысл Божий поставил управлять Россией», а таковым является, конечно, Владимир Владимирович.

Выйти за рамки протокола в нынешней обстановке могут себе позволить лишь уцелевшие православные общественники — а они сейчас в основном в лагере «рассерженных патриотов». Буквально в последний момент успели переобуться Союз православных жителей и Ассоциация православных экспертов РПЦ — днем в пятницу они перешли от пропаганды Пригожина к призывам судить его за «госизмену».

«Пригожин — это часть проекта либерального переворота», — поставил диагноз главный «православный эксперт» Кирилл Фролов.

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