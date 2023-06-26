Мнение: Кто обманул Симоньян?

Маргарита Симоньян, притаившаяся во время «мятежа», оказывается пришла в программу Соловьева и заявила, что «…юридические нормы — это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Их пишут люди, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных критических случаях получается так, что они перестают выполнять свою функцию, а выполняют обратную, то они идут лесом.

Выбор был между плохим и чудовищным. Страшнее гражданского противостояния не может быть ничего, включая уж тем более нарушение каких-то юридических норм…».



отсюда

Мне интересно, кто обманул Симоньян про «страшное гражданское противостояние»? С чего это она решила, что если бы ЧВК «Вагнер» вошло в Москву, народонаселение ринулось бы кто Путина защищать, кто Пригожина поддержать?

По-моему, большинство в процентов в 95-98 отсиделось бы дома, а то и вовсе покинуло Москву… Так или не так?

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