Косметолог Чариков рассказала о влиянии сладостей на дряблость кожи

Слишком большая привязанность к сладостям оказывает негативное влияние на состояние кожи. В результате она становится обвислой, меняет свой оттенок и возникают морщины.

Доктор-косметолог и дерматовенеролог Вадим Чариков объясняет, что каждая порция сахара увеличивает количество углеводов в организме и приводит к поступлению новой порции глюкозы в кровь. Вследствие этого ткани теряют свою нормальную структуру, а ежедневное потребление большого количества сахара мешает клеткам кожи запускать процесс регенерации. В конечном итоге это приводит к провисанию.

“Сахар препятствует крови доставлять необходимые питательные вещества к клеткам, отвечающим за молодость,” – добавил специалист в эфире Пятого канала.

Со временем кожа становится тоньше и меняет свой оттенок. Кроме того, появляется пигментация и морщины становятся более заметными, заключил врач.