“Через один-два часа ребенок снова захочет есть”: как часто можно кормить ребенка сухими завтраками

Сухие завтраки – это быстрый и простой способ накормить ребенка утром, особенно если нет времени или желания готовить более сложные блюда. Однако у сухих завтраков есть как достоинства, так и недостатки.

В чем преимущества и опасность сухих завтраков

Основной плюс – это удобство использования. Хлопья, шарики, колечки и прочие варианты продукта готовятся за несколько минут. Нужно лишь высыпать порцию в тарелку, залить молоком или йогуртом и можно есть. Также большинство производителей обогащают составы различными полезными веществами – витаминами и минералами, необходимыми растущему детскому организму.

Однако существуют опасности, связанные с потреблением сухих завтраков. В этих продуктах содержится большое количество сахара. После употребления такой еды повышается концентрация глюкозы в крови, активно вырабатывается инсулин. При таких изменениях в организме повышается риск развития сахарного диабета и ожирения. При слишком частом потреблении сухих завтраков могут возникнуть кишечные расстройства, аллергические реакции.

Как часто кормить ребенка сухими завтраками и как их выбирать

Конечно же, не следует делать из сухого завтрака ежедневную привычку. Если подавать такую еду каждый день, организм ребенка будет испытывать недостаток некоторых питательных веществ. Специалисты советуют включать сухие завтраки в рацион питания не более 2–3 раз в неделю.

Выбирая продукт для ребенка, рекомендуется обращать внимание на состав. Желательно, чтобы сухой завтрак содержал меньше сахара и больше клетчатки. Эта особенность, как правило, свойственна кашам быстрого приготовления. Но и они не сравнимы по полезности с традиционной едой. Употребляя такие завтраки, ребенок не будет чувствовать голода лишь в течение 1–2 часов. Для сравнения: каша из цельного зерна дарит ощущение сытости на 3–5 часов.

Что лучше давать ребенку по утрам

Многие родители покупают своим детям глазированные сырки. Они тоже не очень полезны. Обычно в них содержится много сахара, жиров и ароматизаторов. Педиатры советуют покупать сырки с небольшим количеством ингредиентов и минимально возможным сроком годности, ведь именно такие характеристики указывают на то, что продукт является натуральным и, соответственно, более полезным. Желательно, чтобы в составе присутствовал молочный жир, а не его заменители, которые плохо усваиваются человеческим организмом.

Наилучшие варианты завтрака – традиционные каши. Они считаются самыми полезными и сбалансированными. Будет очень хорошо, если каждый день ребенок будет есть разную кашу. Можно готовить овсяную, гречневую, кукурузную, ячменную. В этих кашах содержится много разных витаминов и минералов. Меньшей питательной ценностью обладает манка. В ней мало растительных волокон.

Чтобы каша приносила максимальную пользу, ее лучше варить на молоке. Благодаря ему питательные вещества из зерновых лучше усваиваются. Также можно сочетать еду со сливочным маслом, йогуртом, ягодами, фруктами, сыром. А чтобы детский рацион был еще более разнообразным, специалисты советуют чередовать каши с яичными и творожными завтраками.