Воспаления на коже и раздраженный кишечник: какой вред для организма несет молоко

Молоко содержит в себе лактозу – молочный сахар, для усвоения которого организм каждого человека вырабатывает специальный фермент под названием лактаза. Тем не менее, не у каждого из нас этот фермент есть в нужном количестве. В этом случае приходится столкнуться с диагнозом, доставляющим большое количество неудобств – непереносимостью лактозы.

О том, какой вред для организма несет молоко для обладателей такого диагноза рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Ее интервью со ссылкой на первоисточник опубликовало интернет-издание Подмосковье сегодня.

Оказывается, употребление молока при непереносимости лактозы вызывает интоксикацию организма, в результате чего появляются воспаления на коже. Немало проблем доставит и раздраженный кишечник: вздутие, бурление и даже диарея. Кроме того, витамины в организме такого человека будут плохо усваиваться, подчеркивает медик.

Развиться не переносимость может либо с возрастом, либо появиться с самого рождения. Кроме того, случится это может и после длительного отказа от употребления молока.

В последнем случае побороть проблему поможет постепенный возврат молочных продуктов в рацион питания. В остальных же случаях диетолог советует сократить употребление свежего молока в пользу кисломолочных продуктов. Отличным выходом станет и употребление при непереносимости лактозы специального безлактозного молока.