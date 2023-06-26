 

В России решили утвердить метод контроля производителей меда

26.06.2023, 19:34, Новости дня
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В России намерены утвердить метод определения подлинности меда. Рассматривается вариант изотопного анализе сахаров меда, который считается самым передовым и актуальным.

“Сейчас эксперты разрабатывают методику, которая основана на изотопном анализе меда. Такой подход позволит выявлять в продукции свойственные только ей сахара плюс их источник. Это поможет определять фальсификат”, — цитирует Росстандарт URA.ru. Отмечается, что сегодня на территории России работают три тысячи пчеловодов.


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