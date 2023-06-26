 

В России изобрели первую в мире нейросеть-доносчика

26.06.2023, 19:33, Разное
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Сотрудники института прикладной математики имени Мстислава Келдыша разработали первую в мире нейросеть-доносчика.

Обрабатывая десятки терабайт данных в минуту, она позволяет находить публикации, обсуждения и личные сообщения пользователей сети «ИНТЕРНЕТ», подпадающие под действие нормативных актов УК РФ.

Нейросеть генерирует и отправляет запросы в правоохранительные органы в режиме реального времени. Во время тестовой эксплуатации искусственный интеллект нашёл порядка 10 тысяч нарушений за 24 часа, в том числе на ресурсах, принадлежащих официальным лицам и организациям.

Несмотря на то, что программа показала высокую скорость и эффективность, она требует доработки по функционалу внесения механизма исключений. Планируется её полное внедрение в течение года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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