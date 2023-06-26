 

В РФ запустили продажи нового минивэна Chevrolet Damas дешевле LADA Vesta

26.06.2023, 19:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новый микроавтобус Chevrolet Damas 2023 модельного года начали поставлять на российский рынок.

Однако прямые поставки машин приостановлены, а потому дилеры закупают небольшое количество автомобилей для реализации их в РФ. Под капотом компактного микроавтобуса установили 0,8-литровый бензиновый двигатель и механическую трансмиссию. Кроме того, силовой агрегат установлен под полом, чем модель отличается от остальных конкурентов.

Предложенная новинка оснащена исключительно механической коробкой передач. Следует отметить, что микроавтобус Chevrolet Damas 2023 лишен усилителя руля, электрического привода кресел и зеркал, а потому эти операции выполняются механическими элементами.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Федоров, психиатр, посоветовал не оставлять панические атаки без лечения

26.06 / Анфиса Чехова опровергла слухи о пластической операции

26.06 / Стрижка “бахрома”: идеи модной прически для тех, кто очень любит текстурированную челку

26.06 / Долина откровенно рассказала о тяжелом периоде материнства

26.06 / Народные приметы на 27 июня: что можно и нельзя делать в Елисеев день

26.06 / Годовалая дочь американки умерла в одиночестве, пока мать была в отпуске

26.06 / Мнение: О непростом решении Владимира Путина… Свершилось?

26.06 / Валерия Перфилова назначена министром культуры

26.06 / Энергичность и хорошее настроение каждый день. Эфирные масла с легкостью побеждают усталость и хандру

26.06 / Психолог рассказала россиянам о способе легкого восприятия негативных новостей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика