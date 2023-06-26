В РФ запустили продажи нового минивэна Chevrolet Damas дешевле LADA Vesta

Новый микроавтобус Chevrolet Damas 2023 модельного года начали поставлять на российский рынок.

Однако прямые поставки машин приостановлены, а потому дилеры закупают небольшое количество автомобилей для реализации их в РФ. Под капотом компактного микроавтобуса установили 0,8-литровый бензиновый двигатель и механическую трансмиссию. Кроме того, силовой агрегат установлен под полом, чем модель отличается от остальных конкурентов.

Предложенная новинка оснащена исключительно механической коробкой передач. Следует отметить, что микроавтобус Chevrolet Damas 2023 лишен усилителя руля, электрического привода кресел и зеркал, а потому эти операции выполняются механическими элементами.