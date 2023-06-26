Федоров, психиатр, посоветовал не оставлять панические атаки без лечения

Приступы паники или острые панические атаки свидетельствуют о паническом расстройстве. Диагноз ставится, если эти приступы возникают регулярно и не устраняются волевыми усилиями

“Такие панические атаки могут возникать как несколько раз в неделю, так и чаще, чем раз в месяц”, – сказал РИАМО психиатр Федоров.

Паническая атака характеризуется страхом и тревогой, которые человек не может контролировать. Помимо сильных эмоций, могут возникать и негативные вегетативные симптомы: тахикардия, головокружение, тремор, чрезмерное потоотделение, одышка и чувство удушья.

Федоров предупреждает, что паническое расстройство может снизить качество жизни, и рекомендует не игнорировать панические атаки. Сегодня врачам известны эффективные методы лечения.

Специалист отметил, что без лечения паническое расстройство может привести к неспособности функционировать в обществе.