 

Анфиса Чехова опровергла слухи о пластической операции

26.06.2023, 19:10, Разное
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Анфиса Чехова, популярная телеведущая, решила прокомментировать слухи о том, что она сделала пластическую операцию для подтяжки лица после похудения. В своих сообщениях в социальных сетях она утверждает, что эти слухи не соответствуют действительности.

По словам Чеховой, ей не понадобилась подтяжка лица после похудения, которое произошло в 2015 году. Тогда она сумела избавиться от около 25 кг за два года. Звезда отмечает, что к тому времени она была достаточно молода, и ее кожа сама смогла подтянуться.

Анфиса Чехова признается, что всю свою жизнь боролась с лишним весом. С самого подросткового возраста она экспериментировала с разными диетами и активно занималась спортом, но результаты не были долговременными. У нее постоянно возникали срывы, возвращавшие ее к исходному весу. В конечном итоге, Чехова нашла свой собственный подход к похудению. Она отказалась от мяса, дрожжей и сахара, а также начала заниматься йогой. Кроме того, телеведущая изменила свое отношение к себе и своему телу.

В 2018 году Анфиса Чехова впервые представила свой собственный курс по похудению. В марте 2023 года она выразила свои опасения относительно негативной реакции и возможного клейма “инфоцыганки”, связанного с продажей этого курса.


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