Стрижка “бахрома”: идеи модной прически для тех, кто очень любит текстурированную челку

Челка способна преобразить даже самые простые прически, такие, как «конский хвост», например. Челка также может преобразить классические стрижки наподобие боб или каре. Нет лучшего способа изменить свой образ, чем порадовать себя красивой стрижкой с бахромой (то есть с челкой), ведь такие стрижки сегодня в тренде. Вариантов и идей таких причесок бесконечное множество, и вам не составит труда выбрать то, что по душе.

Универсальность

Стрижка с бахромой универсальна, подходит для волос любой текстуры. Челка великолепна и действительно достижима на вьющихся волосах с некоторыми корректировками. «Кудряшки делают потрясающую челку, — сказал знаменитый стилист Марк Таунсенд, – Просто убедитесь, что локоны, формирующие челку, достаточно длинные, ведь они имеют свойство подскакивать и становиться короче, если у вас кудри».

Классика на века

В дополнение к своей универсальности, некоторые стрижки с бахромой настолько знаковые, что получили свои названия, например «Рэйчел». Эта прическа, ставшая популярной благодаря звезде сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, неоднократно трансформировалась с момента своего дебюта в 90-х годах.

Стилисты даже вносят свои современные штрихи в «Рэйчел», которая традиционно состоит из выделенных слоев, которые обрамляют лицо. Культовые стрижки с бахромой претерпели различные изменения с течением времени, что позволяет вам снова и снова принимать участие в новейших тенденциях.

В стиле Брижит Бардо

Поскольку тенденции цикличны, вполне логично, что определенные прически с бахромой входят в моду и впоследствии теряют актуальность. Одна из них, которую мы наблюдаем, — это стрижка с бахромой, которая стала популярной благодаря гламурным звездам, таким как Брижит Бардо. Ретро-прическа из семидесятых является многослойной, локоны красиво обрамляют лицо. Такую челку не составит труда сделать в домашних условиях.

Челка «медуза»

Еще один стиль, появляющийся в социальных сетях, — это прическа с челкой «медуза» по аналогии с медузой Горгоной. В данном случае челка полупрозрачная и через нее хорошо виден лоб. Такую стрижку придется делать у опытного парикмахера.

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Стрижки с бахромой бывают как на короткие, так и на длинные и средние волосы. Выбирайте вариант, который вам больше по душе. Но помните, что короткие стрижки требуют более частого ухода и стрижки по сравнению с более длинными, которые могут отрастать в течение шести-восьми недель.

Выбор правильного стиля

Да, варианты кажутся бесконечными, но выяснить, какая челка подходит именно вам, не составит труда. Подумайте о своем образе жизни и о том, готовы ли вы к частым стрижкам (две-три недели) или к домашнему подкрашиванию. Если вы прическу, не требующую особого ухода, то рассмотрите вариант стрижек с челкой-«шторкой».

Вы также можете подобрать челку в зависимости от формы лица. Если у вас круглое лицо, то рассмотрите многослойные стрижки с челками на боковой пробор. Если у вас овальное или ромбовидное лицо, рассмотрите асимметричные челки.

Также вам подойдут детские челки, прореженные и короткие. Такие челки особенно хорошо смотрятся в сочетании с короткими волосами или локонами средней длины.