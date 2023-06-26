Долина откровенно рассказала о тяжелом периоде материнства

Скандальная звезда Лариса Долина вновь оказалась в центре внимания журналистов. По сообщениям Пятого канала, певица на этот раз удивила публику своей откровенностью, рассказав о том, как похитила свою дочь из больницы много лет назад.

История началась, когда едва родившаяся дочь Ларисы, Ангелина, заболела гемолитической желтухой и была отправлена в больницу. Но не смогла продержаться в болезни недолго, певица решила похитить своего ребенка. Как она сама рассказала в интервью, они выкрали дочь через первый этаж больницы, остановили какую-то машину, вылезли в окно и поехали домой.

С тех пор многое изменилось. Дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская выросла и сейчас работает программным директором в академии своей матери. Она также является мамой дочери Александры, которая не хочет жить с бабушкой в одной квартире.

«Были такие моменты, когда она буквально сдерживала слезы, когда я уезжала», – вспомнила Лариса Долина.

Несмотря на все трудности, Лариса Долина гордится своей дочерью и ее достижениями. Она также мечтает о том, чтобы Ангелина создала крепкую семью, но та заявляет, что не спешит выходить замуж.

Дочь Ларисы Долиной говорит, что не стремится выйти замуж. У женщины есть прекрасные друзья и интересные мужчины рядом.

У Ангелины есть дочь Александра. Звездная бабушка возлагает на внучку большие надежды, в том числе, и в творческом плане. И вместе с Ангелиной, Лариса Долина надеется, что у внучки судьба сложится не так как у них с дочкой и девушку ждет счастливое замужество.