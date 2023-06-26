 

Mr. Lee: в московском особняке открыли паназиатский гастроматерик

26.06.2023, 18:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Очевидно, потому что именно в этот макрорегион сегодня направлен основной турпоток из России. Напротив, популярная некогда паназия, экспериментирующая преимущественно со вкусами Юго-Восточной Азии, будто бы ушла в тень. Но, возможно, уже совсем скоро она возьмет реванш, а перезапуск на новой площадке ресторана Mr. Lee – наглядное тому подтверждение.

Речь идет о проекте известного российского ресторанного трендсеттера Аркадия Новикова, который буквально на днях открыл свои двери на Поварской. Некогда заведение с таким же названием располагалось напротив ЦУМа, теперь же прописалось в стенах городской усадьбы Соллогуба. Новиков – визионер, который загодя чувствует колебания рынка.

Каждый его проект нацелен на ближайшее будущее и Mr. Lee, очевидно, не стает исключением. В основе концепции – китайская кухня, дополненная элементами тайской, японской, малазийской и сингапурской. Получился целый гастроматерик – вполне в духе Новикова. За наполнение этого пространства смыслами и вкусами отвечает шеф-повар Ли Чжан с командой опытных китайских поваров.

В меню представлено больше 80 позиций – от raw до десертов, поэтому для полноценного гастропутешествия можно выстроить практически любой маршрут. Например, переместиться в Страну восходящего солнца – с креветками васаби, сашими из тунца аками, супом из акульих плавников, тофу мало, рисовой лапшой и угрем на гриле.

Или заглянуть в Сингапур – с овощными спринг роллами, салатом с крабом и манго, фалангой краба в перечном соусе или лапшой с соусом карри. Или предаться теплым воспоминаниям о благословенном Таиланде – с креветками в кукурузных хлопьях, отличным том ямом и лапшой с лобстером. Или остаться в Поднебесной, изучая ее внимательно и неторопливо – с салатом из свиных ушей, кисло-острым супом, разнообразными дим самами, курицей по-сычуаньски, ярко-пряным карпом в кисло-сладком соусе и, конечно, уткой по-пекински.

Утку, кстати, доставляют из Китая – у птицы, взращенной на тамошних кормах, мясо получается куда более нежным и сочным. Так что игра стоит свеч. С десертами выбор не такой богатый, но здесь найдутся и жареное молоко с апельсиновым соусом, и ананас в карамели, и ну ми джи с разными начинками, и даже авторский чизкейк с сычуаньским перцем.

Средний счет – 5 000 рублей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Долина откровенно рассказала о тяжелом периоде материнства

26.06 / Почему «Вагнер» слился? Комментарий Евгения Пригожина

26.06 / В Замоскворечье отреставрируют дом рядом с усадьбой купцов Сушкиных – Кеворкова

26.06 / Марка Toyota показала совершенно новый гибрид – кроссовер C-HR 2024

26.06 / Собянин рассказал о комплексном развитии районов Лефортово и Нижегородский

26.06 / У вещества открыто новое квантовое состояние

26.06 / Собянин: В Москве отменены все ограничения в связи со снятием режима КТО

26.06 / Пекин призвал Лондон отказаться от колониального мышления и отдать Аргентине Фолкленды

26.06 / Полиция Канады изучает обстоятельства гибели экипажа «Титана»

25.06 / Newsweek – спецпрокурор США просит отсрочить слушания по делу Трампа до декабря

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика