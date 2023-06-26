Народные приметы на 27 июня: что можно и нельзя делать в Елисеев день

27 июня Русская Православная Церковь почитает память 10 календарных святых и отмечает Собор Дивеевских святых. Одним из наиболее известных святых, которых мы вспоминаем в этот день, является пророк Елисей, который жил в IX веке до Рождества Христова. Он был призван к пророчеству самим Божьим пророком Илией и служил в течение 65 лет за время правления шести царей древнего Израиля. Елисей совершил множество чудес, в том числе разделил воды Иордана и воскресил человека из мертвых. В народном календаре 27 июня называют Елисеевым днем или Гречкосеем.

В Елисеев день традиционно занимались посевом поздней гречихи. В старину, если долго не было дождя, вырубали крапиву в этот день, чтобы вызвать осадки. Также люди наблюдали за природными явлениями, чтобы определить погоду на ближайшие дни. В РФ на Елисея принято было освящать новую одежду, чтобы она служила долго и человек был здоров.

В Елисеев день не принято было лениться, а все работы выполнялись качественно. Нельзя было переедать, чтобы не заболеть, а также не рекомендуется было сорвать цветок лютика, так как это могло предвещать конфликт с важным человеком. Кроме того, не следует хвастаться своими успехами перед другими, чтобы не спугнуть удачу.

Приметы погоды на Елисеев день гласят, что если этот день дождливый, то плохая погода продержится семь недель. Если из-за туч выглянет солнце, то лето будет сухим, и сено удастся благополучно убрать. Если подует северо-западный ветер, то пойдет дождь. Если коршуны парят в небе, то следующий день будет ясным. Появление зарниц на небе может означать изменение погоды, а большие черные облака в полдень могут предвещать дождь вечером.