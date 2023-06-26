 

Годовалая дочь американки умерла в одиночестве, пока мать была в отпуске

26.06.2023, 17:55, Разное
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Жительница Огайо стала подсудимой из-за смерти своей 16-месячной дочери, пишет NBC News. Случившаяся трагедия произошла, когда мать была в отпуске и оставила малышку без присмотра.

Кристель Канделарио пояснила полиции, что оставила свою дочь Джейлин одну дома и уехала на 10 дней. По возвращении 31-летняя жительница обнаружила тело своего ребенка. Предварительные исследования показали, что девочка скончалась от обезвоживания.

Это не первый случай, когда Канделарио оставляла своего ребенка без присмотра. Соседи рассказали, что она просила их присмотреть за Джейлин, но оставляла малышку на гораздо более длительное время, чем было оговорено. Более того, Кристель не отвечала на их звонки или не просила прощения за то, что не забрала девочку вовремя.

На данный момент американка находится под стражей и ожидает судебного решения


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