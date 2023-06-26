 

Почему «Вагнер» слился? Комментарий Евгения Пригожина

26.06.2023, 17:44, Новости дня
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В результате интриг и непродуманных решений 1 июля ЧВК «Вагнер» хотели распустить.

Когда первый штурмовой отряд подошел к Москве, стало очевидно, что прольется много крови, поэтому мы посчитали, что демонстрация того, что мы хотели сделать, достаточна.

Мы прошли за сутки 700 километров, не был убит ни один солдат на земле, мы сожалеем о том, что были вынуждены наносить удары по авиационным средствам, но они бросали бомбы и наносили удары.

Мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране.

Целью похода было – не допустить уничтожения ЧВК «Вагнер» и привлечь к ответственности тех лиц, которые своими непрофессиональными действиями совершили огромное количество ошибок в ходе СВО.

(Александр) Лукашенко протянул руку и предложил найти решения, колонны развернулись назад и ушли в полевые лагеря.

Марш справедливости показал множество вещей, о которых мы говорили ранее: серьезнейшие проблемы с безопасностью на территории страны, мы блокировали все воинские части и аэродромы, которые находились у нас на пути, за 24 часа мы прошли расстояние от места старта российских войск 24 февраля до Киева, и от этой же точки до Ужгорода.

Если бы действия 24 февраля выполняло подразделение по уровню обученности, как ЧВК «Вагнер», спецоперация, возможно, длилась бы сутки, понятно, что там были и другие проблемы, но мы показали уровень организации, которой должна соответствовать российская армия.

Евгений Пригожин


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