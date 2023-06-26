Мнение: О непростом решении Владимира Путина… Свершилось?

Говорят, уже недолго осталось. Может быть, даже считанные часы. Так что если кто думал, что субботним маршем-демаршем всё закончилось и как-то само собой рассосалось, зря. самое главное только начинается в эти минуты…

А Сергей-то Семёнович — ух! Голова! Такому палец в рот не клади. Очень своевременно удумал внеплановый выходной на текущий понедельник. Как знал…

…что «резервный» день ещё зачем-нибудь, да понадобится.

Также говорят, что субботнее решение грозно выступить по телевизору далось «гаранту» нелегко. Якобы, он до последнего не давал санкции обвинить своего повара именно в «предательстве» и «мятеже». Но погоны своё продавили, поскольку для них ситуация действительно стала пиковой: уже первые сообщения с мест подтверждали, что люди там в лучшем случае останутся нейтральными, а вот стрелять в недавних боевых товарищей точно не станут, что бы ни вещали «лампасы». Неожиданно раскололся и Совбез: якобы одни его члены были за жёсткие меры, другие — за скорейшие переговоры. Наконец, и «ближний круг» поделился на сектора — кто-то требовал крови кашевара, кто-то — министра.

В общем, субботнее решение было принято на сильных «эмоциональных качелях». Но почти сразу стало понятно, что ресурсов на его выполнение нет. Ибо внутренне слишком многие понимали справедливость тех вопросов, которые были поставлены перед нынешним руководством МО РФ. Кроме того, сразу же выяснилось, что многие «решения» могут быть горше проблемы. И слава Богу, что руководителям «Ахмата» хватило ума и такта застрять в пробке.

Ещё лучше, что «гарсон» не стал бычить, хотя все козыри были у него на руках, а деловито согласился перейти под крышу «батьки», чьи акции взлетели до небес. Хэппи-энд?

Да, но нет. Общественное мнение, как минимум, европейской части России, ждёт и требует чего-то большего, чем простое «шапито закрыто, расходимся». Слишком уж явно 24 часа из жизни Ростова-на-Дону показали, что «король-то — голый!».

Ладно. Не король — всего лишь валет. Который с треском побила козырная «шестёрка». И судьбу его нужно как-то решать. Президент ведь поставил свою репутацию на кон — и спасовал. Более того, увидел, как пасуют все, даже самые «верные». И козыри на руках внезапно превратились…

Ну, хорошо, хоть пришёл «картофельный» — спас.

Однако расклад на руках совсем неважнецкий, и пересдать не получится никак. Сам виноват: поспешил — теперь в ремизе. И вариантов два: либо выходить из игры, мол, «я устал, я мухожук», либо сбрасывать карты в надежде на следующую раздачу. И вроде бы уже совсем скоро то ли коллегия, то ли совещание, где самый подходящий случай сменить масть и объявить новый раунд. Тогда неизбежно головы полетят…

Однако и здесь какая-то часть «ближнего круга» в любом случае будет разочарована — то ли ковальчуки, то ли ротенберги. Что также может возыметь последствия для всех и каждого. Альтернативный вариант — оставить всё, как есть, — значит не отдалить, а приблизить неизбежное и худшее. И время на размышление тает. Ближайшие дни покажут…

На что бы вы поставили?

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