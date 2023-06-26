 

Валерия Перфилова назначена министром культуры

26.06.2023, 17:33, Разное
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Президент Владимир Путин подписал указ о кадровых перестановках в правительстве. Ольга Любимова покинула должность министра культуры, её место займёт певица Валерия Перфилова.

Предположительно назначение нового министра связано с недавними жалобами Константина Хабенского на отсутствие реквизита для критически важных постановок на сцене МХАТ. Также своих постов лишились режиссёр Никита Михалков и художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков.

По мнению экспертов, перебои в поставках театрального реквизита в ходе создания патриотических спектаклей могли вылиться в серьёзное недовольство как актёров, так и зрителей. Назначение Перфиловой на пост главы ведомства называют политическим, однако констатируют: Путин продемонстрировал, что держит слово. Кроме того, есть надежда, что под её руководством театры будут вовремя снабжаться всем необходимым.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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