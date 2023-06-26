Энергичность и хорошее настроение каждый день. Эфирные масла с легкостью побеждают усталость и хандру

Без специальных средств поддержки и расслабления сегодня сложно оставаться энергичным и продуктивным на протяжении всего дня. Так или иначе будет снижаться внимание, физическая активность и в целом настроение. Способов релаксации сегодня тоже много, но не все они доступны каждому, эффективны и полезны.

В свою очередь эфирные масла являются естественным способом восстановления сил и энергии, который также улучшает самочувствие. Правильно подобранные, они повысят и работоспособность за счет улучшения бдительности и сосредоточенности.

Какие из эфирных масел повышают энергию

Если возникла потребность в повышении энергичности, то лучше обращать внимание на следующие ароматические продукты:

Лимонное масло. Свежий цитрусовый аромат, благодаря которому можно поднять настроение, улучшить ясность ума и концентрацию внимания. Лимонное масло также является естественным стимулятором энергетического потенциала. Данный аромат обеспечит прилив сил для сохранения высокой продуктивности до конца рабочего дня. Мятное масло. Перечная мята известна своим бодрящим ароматом, который улучшает функцию мозга, способствует повышению бдительности и сосредоточенности. Еще один плюс мяты в ее способности облегчать головную боль. Розмариновое масло. Хороший вариант для поддержки умственной активности и концентрации внимания. Розмарину стоит отдавать предпочтение тем, кто чувствует приближение эмоционального выгорания и умственного истощения.

Эфирные масла для спокойствия и повышения настроения

Если есть ощущение подавленности и тревоги, то необходим акцент на релаксацию и позитивную энергию. В этом помогут следующие масла

Лавандовое. Дает успокаивающий эффект, расслабляет и снижает чувство беспокойства. Может также использоваться как средство антистресса, укрепляя и сон. Масло ладана. Данный аромат способствует обретению внутреннего покоя и гармонии. Ладан может оказать помощь и при депрессивных состояниях. Масло иланг-иланга. Приятный цветочный аромат отлично подходит для стимуляции чувства счастья и позитивного мышления. К тому же это популярный природный афродизиак.

Универсальные смеси из ароматических масел

Усилить положительный эффект влияния эфирных масел поможет их смешивание. Этим можно заняться прямо дома, создавая заряженные энергией смеси своими руками.

Смесь с акцентом на ментальную поддержку. Используется по 2 капли масел розмарина, перечной мяты, лимона и арганового дерева. Готовая смесь наносится на заднюю часть шеи и виски. Цитрусовая смесь. Смешивается по 3 капли масел лимона, грейпфрута и апельсина. Эта освежающая и бодрящая смесь цитрусовых ингредиентов поможет пробудить положительные чувства и улучшить настроение. Смесь эвкалипта для жизненной силы. Используется 4 капли масла эвкалипта и по 2 капли масел перечной мяты и лаванды. Данная смесь окажет помощь в очистке разума и повысит уровень жизненной силы.

Смеси для повышения настроения и расслабления

Данные смеси окажут эффективную помощь, если необходимо быстро расслабиться, успокаивая нервную систему и мозг:

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“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода Смесь на основе лаванды. Смешиваются по 3 капли масел лаванды, бергамота и ромашки. Получается аромат, который снижает действия негативных чувств и повышает положительную энергию. Смесь на основе ладана. Берется по 2 капли масел сандалового дерева, кедра и жожоба. Для достижения эффекта успокоения “здесь и сейчас” готовая смесь наносится на ступни ног. Смесь на основе иланг-иланга. По 3 капли масел иланг-иланга, апельсина и грейпфрута смешивается в диффузоре. Данный состав не просто поднимает настроение, но и повышает энергетический тонус. Эффективный способ преодоления стрессов и поддержания хорошего самочувствия.

Преимущества ароматизации как способа расслабления

Приятный аромат сам по себе обладает расслабляющим и успокаивающим воздействием, что отражается практически на всех функциях организма в той или иной степени. Сила эфирных масел заключается и в действии фитонцидов. Речь идет о летучих биологически активных веществах, которые подавляют рост и развитие болезнетворных микробов с вирусами.

То есть, ароматерапия может быть полезна не просто как способ расслабления, восстановления сил и энергии, но и как антисептическое средство.

И это при том, что эфирные масла – натуральный и экологически безопасный продукт без побочных эффектов. Разве что могут быть индивидуальные аллергические реакции на те или иные продукты, но всегда можно найти и достойную альтернативу конкретному маслу.

Заключение

Правильно подобранное эфирное масло или целый набор масел может стать повседневным средством для поддержания психологического и физического состояния. Благотворно воздействуя на нервную систему, бодрящий аромат зарядит энергией и активизирует позитивные эмоции. В таком состоянии легче и работать, и отдыхать.