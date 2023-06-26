 

Психолог рассказала россиянам о способе легкого восприятия негативных новостей

26.06.2023, 17:00, Новости дня
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Человеку, который прочел негативную новость, нужно не погружаться в эту информацию. Необходимо отвлечься на повседневные дела.

Такое заявление сделала психолог Елена Царева. “Самое главное — это не паниковать. Вот вы услышали, прочитали новость, или вам кто-то ее сказал. Что вам нужно делать? Не погружаться полностью в эту новость, особенно если она вас пугает”, — цитирует эксперта телеканал “360”.


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