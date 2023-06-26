“Выйдет еще на лед”: Навка поддержала вставшего на протезы Костомарова

Реабилитация, к которой, наконец-то, приступил Роман Костомаров после своей продолжительной болезни, вступила в активную фазу. Врачи клиники, в которой находится сейчас фигурист, приняли решение, что он уже окреп после проведенной ему установки протезов и дали добро на физическую активность.

Роликом с тренировки Роман как раз поделился в личном блоге. Сидя на велотренажере он, покрытый крупными каплями пота, мчится вперед, к светлому будущему, будто пытаясь нагнать активность, упущенную за все те месяцы, которые он вынужден был провести на больничный койке.

“Едем дальше. Впереди самое сложное – жизнь! Хотя она и не была простой”, – цитирует Романа Костомарова URA.ru.

Прокомментировала это сообщение и Татьяна Навка. По ее словам, сообщает RT, фигурист отдает всего себя тренировкам и тщательно подбирает протезы, которые позволили бы ему максимально вернуть качество свое жизни. Не преминула она возможностью. и похвалить бывшего партнера за мужество, с которым он встречает все обрушившиеся на него тяготы, отмечает Пятый канал.

“У него еще много прекрасного и интересного впереди. И я, как никто другой, верю в то, что он выйдет еще на лед”, – поддержала Татьяна Навка вставшего на протезы Романа Костомарова.