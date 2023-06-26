 

В Китае запустили продажи роскошного гибридного минивэна Crown Velfire

26.06.2023, 16:52, Разное
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Японская компания Toyota объявила о начале продаж в Китае нового минивэна под названием Crown Vellfire.

Данная модель выступает в качестве местного аналога для Toyota Vellfire с гибридным агрегатом. Приобрести модель в Китае можно от 900 тысяч юаней. Кроме того, новинка на внутреннем рынке Японии продается за 6,55 млн иен. Под капотом Crown Vellfire используется гибридная система с 2,5-литровым агрегатом на 211 л.с. мощности. Автомобиль получил бесступенчатую коробку передач и полный привод.

Уже начиная с базовой комплектации предусмотрели мультимедийный комплекс, качественную акустику, деревянные вставки на дверях и панелях, электрический привод зеркал и кресел. Кроме того, новинка получила систему активной безопасности водителя.


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