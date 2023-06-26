 

Доктор Ариф Аллахвердиев объясняет, какой вид кашля может сигнализировать о раке

26.06.2023, 16:35, Разное
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Ариф Аллахвердиев, хирург, объясняет, при каком кашле необходимо пройти скрининг на рак. В интервью хирург Аллахвердиев объяснил, что вызывает кашель – это воспалительные состояния и аллергические реакции. В этих ситуациях он является лишь временным состоянием, не представляющим серьезной опасности для здоровья.

Кашель может быть признаком чего-то более серьезного и потенциально опасного. Аллахвердиев говорит, что кашель, сохраняющийся в течение нескольких недель, вызывает тревогу. Аллахвердиев говорит, что кашель, который длится неоправданно долго, должен быть проверен.

В интервью, данном “Ленте.ру”, врач заявил, что если симптомы сохраняются в течение длительного времени и человек считает, что страдает от простуды, и принимает лекарства от кашля, но симптомы не исчезают или не улучшаются через две-три недели, к этому следует отнестись серьезно.

Специалисты также объяснили, какой тип кашля является раковым. Хирург Аллахвердиев рассказал, что симптомы рака включают кашель и другие неприятные ощущения. Одышка при физической нагрузке, кровь в мокроте, боль в груди, хроническая слабость.

Врачи отметили, что кашель с такими симптомами может указывать на скрытую опухоль.MedikForum.ru ранее писал о необходимости обращения к врачу при учащенном сердцебиении.


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