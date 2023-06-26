Скандалы: Иосиф Пригожин променял друзей?

Музыкальный продюсер представил себя «пламенным патриотом», раскритиковав олигархов

За последние сутки в топ-новостей попал не только руководитель ЧВК «Вагнер», но и его однофамилец, более известный, как муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин. Музыкальный менеджер, похоже, не оставляет попыток представить себя пламенным патриотом и реабилитироваться после публикации в сети телефонной беседы якобы между ним и его другом бизнесменом Фархадом Ахмедовым весной 2023 года. Продюсер пришел на YouTube-шоу «Макарена», чтобы заявить о том, что «разочаровался в друзьях». По его словам, запись разговора была «слита и смонтирована». А в ответ на предположение ведущего, что запись мог «слить» его собеседник-олигарх, Пригожин сказал, что такая версия «имеет право на жизнь».

«Я разочарован в определенном круге людей, в определенных нюансах. Друзья в этот период и проявляются. Друзья, они или хорошие, или нет. Это свинство. Все равно, что заглядывать в замочную скважину мужа и жены или близких друзей», — жалуется Пригожин. Ведущий YouTube-шоу «50 вопросов» уточнил: «Вы намекаете на то, что это сделал кто-то из близких друзей?» Продюсер ответил: «Я в этом даже не сомневаюсь. У меня есть судебные экспертизы, много всего. Уже эту чашку склеить сложно»

А всего пару лет назад, когда Иосиф Пригожин серьезно заболел, находясь в ОАЭ, коронавирусом, он совершенно по-другому отзывался о тех, кто фактически спас его от смерти. Во время пребывания в Дубае в 2020 году продюсер и его жена заразились ковидом. Но если Валерия пережила болезнь легко, практически на ногах, то Пригожин в тяжелейшем состоянии попал в больницу. «Восемь дней ада», — так образно охарактеризовал это непростое время сам продюсер.

«Но знаете, о чем я хочу прежде всего сказать? О том, что друзья хороши не только в радости, но и в беде. – писал тогда в своем аккаунте в соцсетях Иосиф Пригожин. — В беде оказалось, что у меня очень много друзей. Я горд и счастлив, что меня любят! Я благодарен Фархаду Ахмедову и Ильшату Нигматуллину, которые сделали все, помочь мне: нашли лучшую клинику в Дубае, оплатили мое лечение, организовали мою доставку в Москву. Что я еще могу сказать? Что они были рядом. Что у меня очень много достойных друзей, которые за меня переживали и болели… У меня оказались друзья, которые не дали мне возможности самому залезть в карман в трудную минуту! Фархад Ахмедов оплатил все расходы».

Сегодня Иосиф Пригожин, судя по всему, чтобы выставить себя в выгодном свете, несколько пренебрежительно отзывается о своих некогда близких друзьях, которых называет «олигархами»: «Вообще для меня олигархи — удивительные люди. Пусть они на меня обижаются. Вместо того, чтобы тратить деньги в экономику страны, они тратят на безделушки. Но когда мы говорим о стране, о тех возможностях, которые им были предоставлены и о тех ресурсах, скорее, вопросов должно быть больше к этим людям, которые должны нести ответственность. Потому что страна — место, где вы проживаете, где вам должно быть комфортно. Люди, которым была такая возможность дана, должны были деньги вкладывать не в лодки и за границу, а в нашу любимую общую Россию».

Между тем музыкальный продюсер, как неоднократно сообщали СМИ, сам частенько бывал в гостях на яхтах крупных бизнесменов, справлял там свои дни рожденья и пользовался другими их «безделушками».

«Патриот» Пригожин, имеющий элитную недвижимость в Швейцарии и ОАЭ, совсем недавно говорил, что «если бы у меня был шанс, я бы незамедлительно стал гражданином Объединенных Арабских Эмиратов. К сожалению, там гражданство дают только арабам», — заметил Пригожин. Неровно дышит Пригожин и по отношению к Израилю: «Для меня Израиль — второй дом. У меня в России родственников нет. Вся моя семья находится в Израиле — мама, тети, дяди, братья, сестры», — перечислил Пригожин.

Похоже, теперь в России у Иосифа Пригожина не осталось и друзей…

Андрей Калинин