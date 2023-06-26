 

В Замоскворечье отреставрируют дом рядом с усадьбой купцов Сушкиных – Кеворкова

26.06.2023, 15:45, Новости дня
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Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о согласованном проекте реконструкции исторического здания в центре Москвы. Он имел в виду небольшой двухэтажный дом в Замоскворечье, который расположен по адресу: Люсиновская улица, дом 29, строение 1.

По словам Кузнецова, там укрепят несущие конструкции, кирпичную кладку и фундамент. Также специалисты собираются восстановить кровлю и исторические элементы здания, планируют заменить инженерные системы. При отделке фасада будут использовать штукатурку.

“Желтый цвет будет перекликаться с усадьбой купцов Сушкиных – Кеворкова, которая также центральным фасадом выходит на Люсиновскую улицу”, – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Дом, который собираются реставрировать специалисты, не является памятником архитектуры, хотя, по мнению экспертов, он построен еще до Октябрьской революции. А вот усадьба купцов Сушкиных – Кеворкова, располагающаяся рядом (дом 27, строение 1), имеет статус выявленного объекта культурного наследия (с 2013 года). Это самое старое здание на Люсиновской улице. Реставрация усадьбы завершилась в 2022 году.

Тогда специалисты вернули исторический облик фасада и интерьерам этого здания, а также привели в порядок интерьеры. Отреставрировали филенчатые двери, паркетные полы, печи, лепной декор парадного зала и главной лестницы,
восстановили старинные росписи на потолках, которые были скрыты более 100 лет под слоями краски и штукатурки.

Кстати, за последние 10 лет в Москве отреставрировали свыше двух тысяч памятников архитектуры и объектов культурного наследия. Как отмечал мэр столицы Сергей Собянин, московская программа реставрации является одной из самых крупнейших в мире.

Ранее сообщалось о завершении реставрационных работ в доходном доме Григория Горбунова. То здание
общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров
располагается по адресу: район Преображенское, улица Девятая Рота, дом 16. Он построен
по проекту архитекторов Юлия Дидерихса и Ольгерда Пиотровича в 1905 году. Подробнее об том писали “Дни.ру”.


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