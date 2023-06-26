Марка Toyota показала совершенно новый гибрид – кроссовер C-HR 2024

Японский автомобильный гигант Toyota презентовал новую модель кроссовера Toyota C-HR второй генерации.

Данный автомобиль разрабатывался на европейском заводе компании. Внешний вид напоминает ранее показанный концепт Toyota C-HR Prologue, с которым познакомили клиентов в конце прошлого года. В салоне предусмотрели виртуальную приборную панель и увеличенный дисплей мультимедийной системы. Кроссовер получил панорамную крышу, проекционный экран, улучшенную акустику.

Все комплектации Toyota C-HR предусматривают исключительно гибридную силовую установку. В базовой версии применят 1,8-литровый бензиновый двигатель, тогда как улучшенная комплектация получит 2-литровый агрегат. Пока остальные характеристики автомобиля умалчиваются разработчиками.